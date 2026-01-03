Αεροπορικά δυστυχήματα: Οι αριθμοί πίσω από τις τραγωδίες – τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2025

Παρά τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας τα τελευταία χρόνια, το 2025 καταγράφηκε αύξηση των θυμάτων σε δυστυχήματα πολιτικών αεροσκαφών παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Συνολικά, 418 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά ατυχήματα, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 334 θάνατοι.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Aviation Safety Network και παρουσιάστηκαν από τον συλλογικό φορέα εκπροσώπησης των γερμανικών εταιρειών πολιτικής αεροπορίας BDL, μετέδωσε το dpa. Από τους 418 νεκρούς, οι 352 ήταν επιβάτες, 33 μέλη πληρωμάτων και ακόμη 33 άνθρωποι βρίσκονταν στο έδαφος.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των θυμάτων, η BDL επισημαίνει ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η ασφάλεια των αερομεταφορών συνεχίζει να βελτιώνεται.

Ο λόγος των θανάτων ως προς τον αριθμό των επιβατών εξακολουθεί να μειώνεται, με τη στατιστική πιθανότητα θανάτου σε συντριβή ή άλλο αεροπορικό δυστύχημα το 2025 να υπολογίζεται στο 1 προς 11.459.330.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα δεδομένα της δεκαετίας του 1970, όταν ο κίνδυνος ήταν πολλαπλάσιος και η πιθανότητα θανάτου ανερχόταν στο 1 προς 264.000.

Σε ορισμένες χρονιές εκείνης της περιόδου, περισσότερες από 2.000 ζωές χάνονταν σε αεροπορικά δυστυχήματα, παρότι ο αριθμός των πτήσεων ήταν σημαντικά χαμηλότερος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, το 2025 επρόκειτο να ταξιδέψουν αεροπορικώς περίπου 4,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός υπερδεκαπλάσιος σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970, όταν οι επιβάτες δεν ξεπερνούσαν τα 440 εκατομμύρια ετησίως.

Οι στατιστικές που παρουσιάστηκαν αφορούν αποκλειστικά πολιτικά αεροσκάφη χωρητικότητας τουλάχιστον 14 θέσεων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για μικρότερα αεροσκάφη, ενώ δεν περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν τη στρατιωτική αεροπορία καμίας χώρας.

Το πλέον πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα της περασμένης χρονιάς σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου, όταν αεροσκάφος τύπου Boeing 787 Dreamliner συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από την Αχμενταμπάντ της Ινδίας.

Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 229 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος, ενώ μόλις ένας επιβάτης επέζησε. Επιπλέον, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν την ανάλυση των δεδομένων της πτήσης.

