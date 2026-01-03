Η πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο πάνω στο «USS Iwo Jima»

Οχι ότι περίμενε κανείς τακτ από τον έναν άνθρωπο σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η διαπόμπευση του ηττημένου εχθρού ήταν ύβρις από τα αρχαία χρόνια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να δημοσιεύσει στην πλατφόρμα Truth Social την πρώτη εικόνα του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πάνω στο «USS Iwo Jima», μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο Τραμπ, ο Μαδούρο μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε μαζί με τη σύζυγό του στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο τους μεταφέρει στη Νέα Υόρκη.

Ο απαχθείς (πρώην) πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανίζεται με χειροπέδες, γυαλιά ηλίου και ωτοασπίδες ώστε να μην αναγνωρίζει φωνές και πού βρίσκεται.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ είπε ότι είχε καλέσει τον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μια εβδομάδα. «Μίλησα μαζί του ο ίδιος, αλλά του είπα, πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μαδούρο αρνήθηκε, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Μια άλλη φωτογραφία του Μαδούρο δημοσιοποίησε δημοσιογράφος με έδρα τη Μπογκοτά της Κολομβίας. Σε αυτή ο Μαδούρο εμφανίζεται με τις… πιτζάμες.

FOTO OFICIAL DE MADURO TRAS SER CAPTURADO. SE LO LLEVARON EN PIJAMA. pic.twitter.com/x92Gu9GFSU — Guillo (@codiguillos) January 3, 2026

