Ανασχηματισμός Ζελένσκι: Αντικαθιστά τον υπουργό Αμυνας – βρήκε τον διάδοχο του Γερμάκ

Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια προπαρασκευαστική κίνηση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας εν μέσω διαπραγματεύσεων για ένα σχέδιο ειρήνης που θυμίζει συνθηκολόγηση. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε, το βράδυ της Παρασκευής (02.01), την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τον υπουργό Αμυνας Ντενίς Σμιχάλ, προσφέροντας τη θέση στον 34χρονο Μιχάιλο Φεντόροφ, μέχρι σήμερα υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

«Αποφάσισα να αλλάξω τη δομή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας. Προσφέρω στον Μιχάιλο Φεντόροφ τη θέση του υπουργού Αμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Ο ίδιος είπε ότι με τις αλλαγές θα γίνει η Ουκρανία «πιο ανθεκτική».

Όπως εξήγησε ο Ζελένσκι, «ο Μιχάιλο ασχολείται πολύ με ζητήματα που αφορούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και εργάζεται πολύ αποτελεσματικά για την ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και διαδικασιών».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν αιτιολόγησε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον σημερινό υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, πρώην πρωθυπουργό που είχε διορίσει στη θέση αυτή πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2025.

Ο Μιχάιλο Φεντόροφ διορίστηκε υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού το 2019. Δεν είναι ευρέως γνωστός και διαθέτει μικρή εμπειρία σε κυβερνητικά πόστα.

Μπουντάνοφ αντί Γερμάκ

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ ως προσωπάρχη του, ένα εξαιρετικά νευραλγικό πόστο εν μέσω διαπραγματεύσεων με ΗΠΑ και ΕΕ για την ειρήνευση.

Ο Μπουντάνοφ αντικαθιστά τον Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή, καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωσή της σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News