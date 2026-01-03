| ΙΝΤΙΜΕ

Σε συντονισμό με την ΕΕ η Ελλάδα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – τι αναφέρει το ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, σε συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς εταίρους και την ελληνική Πρεσβεία στο Καράκας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Η Πρεσβεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι σε ετοιμότητα να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια, εφόσον χρειαστεί.

«To ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και την ελληνική Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση.

