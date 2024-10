Σκότωσαν οι Ισραηλινοί (και) τον νέο ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ;

Πληροφορίες θέλουν τους Ισραηλινούς να εξόντωσαν με νέο στοχευμένο χτύπημα ακριβείας και τον νέο ηγέτη της Χαμάς (από τον Ιούλιο, όταν σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια), Γιαχία Σινουάρ – Νο1 καταζητούμενο στη Γάζα και οργανωτή της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Προσώρας οι Ισραηλινές Δυνάμεις (ΙDF) αναφέρουν ότι ελέγχουν την πιθανότητα να έχουν εξολοθρεύσει τον Σινουάρ, χωρίς ακόμη να είναι σε θέση να το επιβεβαίωσουν επισήμως.

Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Γάζα, εξουδετερώθηκαν τρεις τρομοκράτες, αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση (δείτε τη κάτω) με τη διευκρίνιση ότι ελέγχεται η πιθανότητα ένας εξ αυτών να είναι ο Γιαχία Σινουάρ. Σε αυτό το στάδιο, προστίθεται, δεν μπορεί να επιβεβαιθεί η ταυτότητα των τρομοκρατών.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.

In the building where the terrorists were eliminated, there…

