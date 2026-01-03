Τραμπ: «Θα διοικήσω τη Βενεζουέλα μέχρι τη δημοκρατική μετάβαση»

Η Βενεζουέλα ξύπνησε σε μια νέα πραγματικότητα το πρωί του Σαββάτου (03.01), έπειτα από μια νύχτα πρωτοφανούς στρατιωτικής κλιμάκωσης, που άλλαξε άρδην τις ισορροπίες στη χώρα και προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

Λίγες ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση της επιχείρησης, μιλώντας για μια ενέργεια που, όπως είπε, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε κατόπιν δικής του εντολής.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο –την προσωπική του έπαυλη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και όχι στον Λευκό Οίκο– ο Τραμπ χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση ως «συνταρακτική», υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική ισχύς ήταν «συντριπτική» και εκδηλώθηκε ταυτόχρονα από αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν εναντίον «ενός βαριά οχυρωμένου στρατιωτικού φρουρίου» στην καρδιά της πόλης, με στόχο να οδηγηθεί ο Μαδούρο «ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Ο αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε την επιχείρηση με προηγούμενες στρατιωτικές δράσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που είχαν στοχοποιήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει όσα πέτυχε η Αμερική το Σάββατο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας «εξουδετερώθηκαν πλήρως» κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πρόσθεσε ότι τα φώτα στο Καράκας έσβησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «χάρη σε μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία» που, όπως είπε, διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Επανέλαβε ότι τόσο ο Μαδούρο όσο και η σύζυγός του, η Σίλια Φλόρες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αμερικανική Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος τους στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για αυτό που χαρακτήρισε «εκστρατεία φονικής ναρκοτρομοκρατίας» κατά των ΗΠΑ και των πολιτών τους.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για την «εκπληκτική ταχύτητα, ισχύ, ακρίβεια και επαγγελματισμό» που επέδειξαν, τονίζοντας ότι οι «άριστα εκπαιδευμένοι αυτοί πολεμιστές» ενήργησαν σε στενή συνεργασία με τις αμερικανικές Aρχές επιβολής του νόμου.

Οπως ανέφερε, οι δυνάμεις της Βενεζουέλας «μας περίμεναν», με «πολλά πλοία ανεπτυγμένα» στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε «κατάσταση ετοιμότητας», υποστήριξε ότι «ακινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα» και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν αποτελεσματικά.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν σκοτώθηκε ούτε ένας αμερικανός στρατιωτικός και δεν χάθηκε κανένα στρατιωτικό μέσο.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «εξουδετερώσει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονται δια θαλάσσης», υποστηρίζοντας ότι κάθε σκάφος που μεταφέρει ναρκωτικά προκαλεί κατά μέσο όρο τον θάνατο 25.000 ανθρώπων και επαναλαμβάνοντας πως η πλειονότητα των ναρκωτικών προέρχεται από τη Βενεζουέλα.

Στις ΗΠΑ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Αναφέρθηκε ακόμα στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε «αποτυχημένο», τονίζοντας ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σκοπεύουν να εισέλθουν στη Βενεζουέλα για να αποκαταστήσουν τις υποδομές και να «αρχίσουν να αποφέρουν χρήματα για τη χώρα».

Ουσιαστικά, όπως σημείωσε το CNN, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τη διαχείριση των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Η χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής «κάθεται» πάνω σε 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο.

«Θα έχουμε τις μεγάλες μας πετρελαϊκές εταιρείες — τις μεγαλύτερες στον κόσμο — να επενδύσουν δισ. δολάρια να φτιάξουν τις κατεστραμμένες υποδομές», είπε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες» να εξαπολύσουν μια δεύτερη, «και πολύ μεγαλύτερη», επίθεση εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παραδέχθηκε ότι αρχικά υπήρχε σχεδιασμός για ένα «δεύτερο κύμα» επιχειρήσεων και θεωρούνταν δεδομένο ότι θα απαιτηθεί, ωστόσο, λόγω της επιτυχίας της επίθεσης, εκτίμησε ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε αυτή τη φάση.

Η «συνεργασία» των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βενεζουέλα θα καταστήσει τον λαό της χώρας «πλούσιο, ανεξάρτητο και ασφαλή», δήλωσε για να προσθέσει ότι οι Βενεζουελάνοι που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι «εξαιρετικά χαρούμενοι». «Δεν πρόκειται να υποφέρουν άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε τον Νικολάς Μαδούρο «παράνομο δικτάτορα», στον οποίο απέδωσε την ευθύνη για τη διοχέτευση «κολοσσιαίων ποσοτήτων φονικών παράνομων ναρκωτικών» στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας τον παράλληλα ότι επέβλεπε το Cartel de los Soles.

«Θα διοικήσουμε τη χώρα»

Ενημέρωσε πως ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται πάνω σε πολεμικό πλοίο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι «σύντομα θα ληφθεί απόφαση» για αυτούς και προειδοποίησε πως όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να καταλάβουν πώς ό,τι συνέβη στον Μαδούρο θα μπορούσε να συμβεί και σε εκείνους.

Αν υπήρχαν αμφιβολίες για το εύρος της αμερικανικής εμπλοκής στη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να τις διαλύσει. «Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση», δήλωσε.

Πρόκειται για μια τολμηρή δήλωση, δεδομένης της οικονομικής και πολιτικής αναταραχής που αντιμετωπίζει πλέον το κράτος της Νότιας Αμερικής, σχολίασε το BBC.

Ο Τραμπ, ο οποίος υπήρξε έντονος επικριτής της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ, φαίνεται πλέον να εμπλέκεται σε μια διαδικασία οικοδόμησης κράτους και στη διαχείριση των συνεπειών της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

«Δεν μπορεί» η Ματσάδο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον «κατέχουν» το μέλλον της Βενεζουέλας, είτε αυτό αποδειχθεί καλύτερο είτε χειρότερο, σημείωσε το BBC.

Ο Τραμπ, εξάλλου, εξέφρασε, μεταξύ άλλων, αμφιβολίες για το κατά πόσο η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τη Ματσάδο μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Τον περασμένο Οκτώβριο, όταν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, η Ματσάδο είχε αφιερώσει το βραβείο εν μέρει στον Τραμπ.

