Η Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να αναλάβει την εξουσία στη Βενεζουέλα

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, έκανε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής αλλαγής και ανάληψης εξουσίας.

Η Ματσάδο δήλωσε ότι «ο Μαδούρο απομακρύνθηκε από την ηγεσία της χώρας επειδή αρνήθηκε να διαπραγματευτεί», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της αδιαλλαξίας του μέχρι πρότινος προέδρου απέναντι σε μια ειρηνική πολιτική λύση.

Παράλληλα, απηύθυνε άμεση έκκληση για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, ζητώντας να δοθεί χωρίς καθυστέρηση σχετική εντολή.

Σε δήλωσή της, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης –η οποία έχει τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης– έκανε λόγο για ιστορική καμπή για τη χώρα, τονίζοντας ότι «έφτασε η ώρα της ελευθερίας».

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία, ανέφερε.

Σχετικά με τη σύλληψη του Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος θα κληθεί να λογοδοτήσει για τα «φρικτά εγκλήματα» που του αποδίδονται.

Η Ματσάδο σημείωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «εκπλήρωσαν την υπόσχεσή τους να τηρήσουν τον νόμο», παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, ο Μαδούρο αρνήθηκε συστηματικά να αποδεχτεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

Κλείνοντας, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης εμφανίστηκε έτοιμη να περάσει στην επόμενη φάση, δηλώνοντας ξεκάθαρα μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία».

«Θα χτίσουμε μια εξαιρετική χώρα και θα φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στο σπίτι», ανέφερε.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

