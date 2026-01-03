Στο «κόκκινο» οι νοσηλείες από γρίπη – Συστάσεις για άμεσο εμβολιασμό

Σημαντική επιδείνωση της εικόνας της γρίπης στη χώρα μας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης των αναπνευστικών λοιμώξεων για το διάστημα 22–28 Δεκεμβρίου 2025.

Οπως προκύπτει από τα δεδομένα, σημαντικό ποσοστό των περιστατικών αφορά σοβαρή νόσηση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για ασθενείς που δεν έχουν εμβολιαστεί, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών Αρχών, εν μέσω της χειμερινής περιόδου.

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει την ισχυρή σύστασή του για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οπως επισημαίνεται, ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, καθώς προσφέρει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου.

Παράλληλα, συστήνεται η άμεση έναρξη αντι-ιικής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές, με την εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

Σε περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας, οι ειδικοί τονίζουν ότι θα πρέπει να εξετάζεται και η χορήγηση προφυλακτικής αγωγής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αυστηρή εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το συχνό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη και το στόμα, η χρήση μάσκας σε κλειστούς και πολυσύχναστους χώρους από άτομα υψηλού κινδύνου, η τήρηση της αναπνευστικής υγιεινής με κάλυψη βήχα και φτερνίσματος, ο καλός αερισμός των χώρων, καθώς και η παραμονή στο σπίτι και η χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι παραμένει σε πλήρη εγρήγορση και συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τόσο τα επιδημιολογικά όσο και τα ιολογικά δεδομένα, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση όπου απαιτείται.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News