Κραν Μοντανά: Ποινική έρευνα για τους διευθυντές του μπαρ – Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση θυμάτων

Ποινική έρευνα για τους δύο γάλλους διαχειριστές του μπαρ Le Constellation στην Κρανς-Μοντάνα, όπου η πυρκαγιά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι ελβετικές εισαγγελικές Αρχές.

Η φωτιά, που ξέσπασε λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, τραυμάτισε ακόμη 119 άτομα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Παρότι μεγάλο μέρος των τραυματιών έχει ταυτοποιηθεί, πολλές οικογένειες ζουν ώρες αγωνίας, αναμένοντας πληροφορίες για συγγενείς τους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι σοροί τεσσάρων θυμάτων ήταν οι πρώτες που ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους, σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για δύο Ελβετίδες ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετούς, ηλικίας 18 και 16 ετών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της προκαταρκτικής έρευνας, πιθανότερη αιτία της πυρκαγιάς θεωρούνται σπινθηροβόλα κεριά (sparklers) που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας και μεταφέρθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του χώρου.

Η Εισαγγελία του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι γάλλοι διαχειριστές του καταστήματος ερευνώνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό.

Ο πρόεδρος της Ελβετία, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε το συμβάν «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα, ούτε τα ονόματά τους.

Την Παρασκευή, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 113 από τους τραυματίες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί πολίτες.

Μεταξύ των νεκρών και των αγνοουμένων συγκαταλέγονται πολλοί έφηβοι. Το Le Constellation ήταν γνωστό ως χώρος ιδιαίτερα δημοφιλής σε νεαρό κοινό στο χιονοδρομικό θέρετρο, όπου το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ είναι τα 16 έτη.

Έξω από το καμένο μπαρ, πίσω από τις αστυνομικές κορδέλες, έχουν συγκεντρωθεί λουλούδια, λούτρινα παιχνίδια και μηνύματα αγάπης και ελπίδας, σε μια σιωπηλή έκφραση πένθους.

Το Σάββατο, οι οικογένειες των θυμάτων οδηγήθηκαν σε συνεδριακό κέντρο λίγο έξω από το Κραν Μοντάνα. Εκεί βρέθηκαν μέλη της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάδο.

Ο πρέσβης δήλωσε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το απόγευμα της Κυριακής.

Οπως εξήγησε, η καθυστέρηση οφείλεται στη σοβαρότητα των εγκαυμάτων που υπέστησαν πολλά από τα θύματα, γεγονός που καθιστά το έργο των ιατροδικαστικών Αρχών ιδιαίτερα δύσκολο.

