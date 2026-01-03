175
Τρελή πορεία στην Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός «σάρωσε» ένα δένδρο και επτά αυτοκίνητα

Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 52χρονος έδειξε αλκοόλ 1,86 mg/l, τρεις φορές πάνω από το όριο του αυτοφώρου και επτά φορές πάνω από το όριο ασφαλούς οδήγησης

Protagon Team Protagon Team 3 Ιανουαρίου 2026, 13:55
Σε κατάσταση πρωτοφανούς μέθης, 52χρονος οδηγός σκόρπισε τον τρόμο και την καταστροφή μέχρι να συλληφθεί,  στις 22.30 το βράδυ του Σαββάτου στην Κηφισιά.

Οπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 52χρονος, κινούμενος με το ΙΧ αυτοκίνητο του στην οδό  Αργους, με κατεύθυνση από Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη, προσέκρουσε αρχικά σε δένδρο και αμέσως μετά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Αυτό όμως δεν ανέκοψε την πορεία του και συνέχισε πέφτοντας πάνω σε άλλα τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, μπήκε στην οδό Ναυπλίου, όπου προσέκρουσε και σε άλλα δύο σταθμευμένα οχήματα, οπότε και ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο του και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Στην πρώτη μέτρηση για κατανάλωση αλκοόλο που του έγινε βρέθηκε ποσοστό αλκοόλ 1,86 mg/l και στην δεύτερη 1,35 με όριο 0,25 mg/l.

Στην Τροχαία όπου οδηγήθηκε δεν μπορούσαν να του πάρουν κατάθεση, καθώς δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει.

Τελικά κρατήθηκε και οδηγείται στον Εισαγγελέα με βαρύτατες κατηγορίες.

