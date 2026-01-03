Οι διεθνείς αντιδράσεις μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η κρίση στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Μαδούρο λαμβάνουν πλέον διεθνείς διαστάσεις, με κυβερνήσεις και ηγεσίες σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή να τοποθετούνται σχετικά με τη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου στη Βενεζουέλα, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον πρέσβη μας στο Καράκας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης και έχει υποστηρίξει μια ειρηνική μετάβαση.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστά. Απευθύνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Η ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela. The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, η Μαδρίτη δήλωσε έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, προσφέροντας τις υπηρεσίες της για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην κρίση.

Ανησυχία εξέφρασε και η Γερμανία, με το υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι εντός της ημέρας αναμένεται να συνεδριάσει ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

Το Βερολίνο βρίσκεται, όπως τονίζεται, σε συνεχή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πολιτών της δίνει και η Ιταλία. Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η Ρώμη και η ιταλική διπλωματική αποστολή στο Καράκας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με προτεραιότητα την ασφάλεια της ιταλικής κοινότητας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και ότι έχει ενεργοποιηθεί η μονάδα κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη χώρα, οι περισσότεροι με διπλή υπηκοότητα, ενώ κάποιοι βρίσκονται εκεί για επαγγελματικούς λόγους ή τουρισμό.

Στο διεθνές μέτωπο, έντονη αντίδραση καταγράφεται από το Ιράν. Ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό», απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου περί ετοιμότητας των ΗΠΑ να επέμβουν για την προστασία διαδηλωτών στο Ιράν.

«Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η πρεσβεία μας στην Μπογκοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταδικάσει σθεναρά τη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «πράξη ένοπλης επίθεσης» και υπογράμμισε ότι είναι κρίσιμο να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, καλώντας σε αναζήτηση διεξόδου, μέσω διαλόγου.

Στη Λατινική Αμερική, οι αντιδράσεις είναι άμεσες και ιδιαίτερα έντονες.

Με πανηγυρικό τρόπο αντέδρασε ο πρόεδρος της Αργεντινή Χαβιέ Μιλέι στις αναφορές περί σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ελευθερία προχωρά. Ζήτω η ελευθερία, γαμώτο».

Η αντίδραση του αργεντινού προέδρου εντάσσεται στη σταθερή και δημόσια πολιτική του στάση απέναντι στα αριστερά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής, τα οποία ο ίδιος έχει επανειλημμένα καταγγείλει ως αυταρχικά και εχθρικά προς τις φιλελεύθερες αξίες.

Από την ανάληψη της εξουσίας, ο Μιλέι έχει τοποθετηθεί απέναντι κυβερνήσεις όπως εκείνη της Βενεζουέλας, υιοθετώντας σκληρή ρητορική υπέρ της ελεύθερης αγοράς.

🇦🇷🇻🇪 MILEI CELEBRATES MADURO’S CAPTURE: “FREEDOM ADVANCES. LONG LIVE FREEDOM, DAMN IT!” Argentina’s President Javier Milei reacted to reports of Maduro’s capture with a fiery message on X. “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO,” he wrote, quoting news that Trump… https://t.co/fYhtzWs9LU pic.twitter.com/syHXpBXMxa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, στον απόηχο της αμερικανικής επίθεσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά την ολοκλήρωση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που συγκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Πέτρο ανέφερε ότι η κυβέρνησή του «καταδικάζει την επίθεση κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λατινική Αμερική».

Παράλληλα, ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι «οι εσωτερικές συγκρούσεις επιλύονται ειρηνικά από τον λαό».

Η Κούβα χαρακτήρισε «εγκληματική» την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να ζητά επειγόντως αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, ανακοίνωσε η κουβανική προεδρία.

Η Αβάνα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της χώρας.

