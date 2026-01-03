Ιταλία: Στο εδώλιο 150 μαφιόζοι και το εγκληματικό συνδικάτο τους

Η Κόζα Νόστρα της Σικελίας, μία από τις τρεις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις της Ιταλίας –μαζί με την Εντραγκέτα στην Καλαβρία και την Καμόρα στην Καμπανία– είναι γνωστή περισσότερο για την ανελέητη κυριαρχία της στην παραδοσιακή νότια περιοχή δράσης της παρά για τη σύναψη συμμαχιών σε μακρινές περιοχές του ιταλικού Βορρά.

Ωστόσο, στο μπαρ Las Vegas, στο Αμπιατεγκράσο, μια ήσυχη μεσαιωνική πόλη 25 χιλιόμετρα έξω από το Μιλάνο, ο Πάολο Αουρέλιο Εράντε Παρίνο εμφανίζεται ως οργανωτής συνάντησης ανώτερων στελεχών της ιταλικής Μαφίας για τη διευθέτηση συντονισμών που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια συνεννόησης των εγκληματικών ομάδων για την από κοινού οργάνωση επιχειρήσεων και τη μοιρασιά λαφύρων.

Ακτιβιστές που δραστηριοποιούνται εναντίον της Μαφίας αποκαλύπτουν σε δημοσίευμα των Times του Λονδίνου ότι το εν λόγω μπαρ ήταν στέκι μαφιόζων, προτού η ιταλική αστυνομία το κλείσει, πέρυσι. Ισχυρίζονται ότι όσοι σύχναζαν εκεί είχαν βαθιές διασυνδέσεις με τις οργανώσεις της Μαφίας.

Ο Εράντε Παρίνο, 79χρονος πρώην μαφιόζος κατάδικος από το Καστελβετράνο της Σικελίας, γνωστός στους συνεργάτες του ως «Ζίο» (Θείος), πιστεύεται πως ήταν ο εκπρόσωπος στη βόρεια Ιταλία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ενός μακρινού συγγενή του και αφεντικού της Κόζα Νόστρα, ο οποίος έχει διαπράξει μια σειρά από βάναυσες δολοφονίες.

Αυτή, τουλάχιστον, είναι η βάση της υπόθεσης των εισαγγελέων που ηγούνται της Επιχείρησης Υδρα, μιας εκτεταμένης έρευνας για αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «τρικέφαλη Μαφία» και δημιουργήθηκε στην πλούσια βόρεια περιοχή της Λομβαρδίας –της οποίας πρωτεύουσα είναι το Μιλάνο– με στόχο το κέρδος μέσω παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σχεδιασμών για απάτες.

«Δεν μπορεί πλέον κανείς να θεωρεί τη Μαφία ως τρεις ξεχωριστές οντότητες», αναφέρει στους Times ο Τζόρτζιο Μοτόλα, ερευνητής δημοσιογράφος του ιταλικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RAI, «αλλά ως πολλές μικρές φατρίες που συνεργάζονται για συγκεκριμένες συμφωνίες».

Συλληφθείς τον Ιανουάριο του 2024, ο Εράντε Παρίνο κρατείται σε απομόνωση στη φυλακή της πόλης Σπολέτο, στην κεντρική Ιταλία, περιμένοντας τη σειρά του να καταθέσει σε μια «μαξιμαλιστικών διαστάσεων δίκη», όπως τη χαρακτηρίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι εκπρόσωποί του απορρίπτουν τις κατηγορίες της εισαγγελίας, επιμένοντας ότι η συνεργασία των μαφιόζικων οργανώσεων δεν υφίσταται στο υπόκοσμο του εγκλήματος.

Η δίκη θα εξελιχθεί σε δύο στάδια. Με συνοπτικές διαδικασίες, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κεκλεισμένων των θυρών σε ένα καταφύγιο υψίστης ασφαλείας στις φυλακές Οπερα του Μιλάνου, οι εισαγγελείς προτείνουν συνολική ποινή φυλάκισης 570 ετών για τους αρχικούς 80 υπόπτους, με τις ετυμηγορίες να αναμένονται μέσα στον Ιανουάριο.

Περίπου 60 άλλοι κατηγορούμενοι –μεταξύ των οποίων και ο Παρίνο– θα απολογηθούν σε τακτική διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Μάρτιο και να διαρκέσει ενάμιση χρόνο. Αυτές οι ακροάσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό. Συνολικά 146 κατηγορούμενοι εμπλέκονται στις δικαστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η επιβολή ποινών θα καταδείξει ότι ο εδαφικός φυλετισμός των φατριών και οι πόλεμοι για κυριαρχία της Μαφίας του παρελθόντος έχουν αντικατασταθεί από μια ρεαλιστική, επιχειρηματική συνεργασία, με κοινό στόχο την επιδίωξη δημιουργίας πλουτισμού.

Το 2023 ένας δικαστής απέρριψε όλα τα αιτήματα σύλληψης 153 συνολικά υπόπτων, εγκρίνοντας τις συλλήψεις μόλις 11 εξ αυτών, αλλά η απόφαση ανατράπηκε από εφετείο –και επιβεβαιώθηκε αργότερα από το Ακυρωτικό Δικαστήριο– ανοίγοντας τον δρόμο για την τεράστια δίκη.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η αστυνομική συνοδεία της εισαγγελέως Αλεσάντρα Τσερέτι ενισχύθηκε, όταν ένας κατηγορούμενος έκανε τον σταυρό του τρεις φορές με το αριστερό χέρι – κίνηση που ερμηνεύεται ευρέως ως κωδικοποιημένη εντολή εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου. Ειδικοί εκφράζουν τον φόβο τους ότι μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας δικαστή ίσως σημαίνει πως η κοινωνία του Μιλάνου δεν είναι εντελώς εχθρική προς τη Μαφία.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο Εράντε Παρίνο κρατούσε κρυφά ενήμερο τον αρχηγό της Κόζα Νόστρα, Μεσίνα Ντενάρο, μέσω μυστικών μηνυμάτων που αποστέλλονταν από μεσάζοντες. Ισχυρίζονται ότι ο Παρίνο συναντήθηκε με την Τζοβάνα και την Μπίτσε Μαρία Μεσίνα Ντενάρο –αδελφές του μαφιόζου ηγέτη που πέθανε στη φυλακή από καρκίνο το 2023– στο Καστελβετράνο, το προπύργιο της οικογένειας, το 2021.

Αλλοι κατηγορούμενοι είχαν εντοπισθεί σε κρησφύγετα στη Σικελία. Ο Τζοακίνο Αμίκο, φερόμενος ως λομβαρδός εκπρόσωπος της ισχυρής φατρίας Σενέζε της Καμόρα με έδρα τη Ρώμη, εθεάθη να πίνει καφέ το 2021 με συνεργάτες του Ντενάρο σε ένα μπαρ λιγότερο από 100 μέτρα από το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο, στη μικρή πόλη Καμπομπέλο ντι Ματσάρα.

Αλλά οι περισσότερες συμφωνίες έγιναν στις ομιχλώδεις κοιλάδες της Λομβαρδίας, προφανώς μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Οι εισαγγελικές αρχές γνωρίζουν 12 «συνόδους κορυφής» που πραγματοποιήθηκαν στο μπαρ Las Vegas του Αμπιατεγκράσο και σε ένα κατάστημα επίπλων του Παρίνο. Εκπρόσωποι της Εντραγκέτα παρευρέθηκαν σε συναντήσεις και σε άλλα προάστια του Μιλάνου, όπως το Νταϊράγκο και το Μπούστο Γκαρόλφο.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν νομιμοποιήσει χρήματα μέσω εικονικών εταιρειών, πλαστών τιμολογίων και απάτης με πιστωτικές κάρτες, αποκομίζοντας μετρητά μέσω ενός γενναιόδωρου προγράμματος φοροελαφρύνσεων και επιστροφής χρημάτων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε το 2020 για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων.

Πιστεύεται ότι διοχέτευαν μέρος των παράνομων κερδών τους σε ένα κοινό ταμείο για τη στήριξη των φυλακισμένων μαφιόζων και των οικογενειών τους, μετέφεραν παράνομα αποκτηθέντα κέρδη, όπλα και ναρκωτικά μέσω ακινήτων –όπως το μπαρ και το κατάστημα επίπλων του Παρίνο– και χρησιμοποιούσαν εκβιασμούς και εκφοβισμούς για να αναγκάζουν τους αντιπάλους τους να ακυρώσουν τις επιδιωκόμενες επιχειρηματικές συμφωνίες τους.

Κατά τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που διεξήγαγαν οι Αρχές οι κατηγορούμενοι συζητούσαν την παρακράτηση του 10% των κερδών τους για τον «Θείο». Μετά τις κατηγορίες ότι ο Εράντε Παρίνο ασκούσε επιρροή σε τοπικούς αξιωματούχους, δεκάδες συνδικάτα, επιχειρηματικές ομάδες και τοπικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν διαδηλώσεις στην πόλη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι συνήγοροι του Παρίνο απορρίπτουν τις κατηγορίες και μιλούν για «παραβάτες» και «άφραγκους επιτηδευματίες» που είναι ένοχοι για οικονομικά εγκλήματα, αλλά σίγουρα όχι μαφιόζοι. Ισχυρίζονται ότι ο Παρίνο ενεπλάκη στις έρευνες των Αρχών επειδή μεσολάβησε σε μια έντονη εμπορική διαμάχη μεταξύ μελών δύο διαβόητων σικελικών οικογενειών που δρούσαν κοντά στο Μιλάνο.

Ωστόσο, προς υποστήριξη της υπόθεσης της εισαγγελίας έρχονται οι μαρτυρίες τριών κατηγορουμένων που έγιναν πληροφοριοδότες, οι οποίοι τώρα αποκαλύπτουν τα μυστικά των πρώην συνεργατών τους. Δύο από αυτούς είναι ο Γουίλιαμ Αλφόνσο «Σημαδεμένος» Τσέρμπο, χρηματιστής που έχει καταδικαστεί σε οκταετή φυλάκιση για συνεργασία με τη Μαφία, και ο Φραντσέσκο Μπελούσκι, μέλος της Εντραγκέτα.

Ο δεύτερος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης περιέγραψε την κοινοπραξία ως «συνεταιρισμό» και αποκάλυψε έναν φόνο που διέπραξε ένας από τους κατηγορούμενους. Οι ακτιβιστές κατά της Μαφίας ελπίζουν ότι η δίκη θα οδηγήσει σε καταδίκες και ότι με αυτόν τον τρόπο το Αμπιατεγκράσο θα εκφράσει την αντίθεσή του στις μαφιόζικες μπίζνες που πραγματοποιούνται εδώ και καιρό στην πόλη.

