Νετανιάχου: Δεν θα συμφωνήσουμε σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε τη Δευτέρα, 24η ημέρα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, κάθε ενδεχόμενο παύσης των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας.

«Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», τόνισε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να ταχθεί στο πλευρό της χώρας του, απαιτώντας την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σχολίασε χαρακτηριστικά πως κανείς δεν θα ζητούσε κάτι τέτοιο –κατάπαυαση του πυρός– από τις ΗΠΑ μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ το 1941.

Επιχειρώντας εξάλλου να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαχώρισε τη σκόπιμη, όπως είπε, σφαγή αθώων από τη Χαμάς και των παράπλευρων απωλειών που υπάρχουν σε κάθε πόλεμο, αναφερόμενος στους άμαχους παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a briefing for the foreign media. https://t.co/Bnl51k3VI2

Σε προηγούμενο μήνυμά του την ίδια ημέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε αφήσει εκ νέου να εννοηθεί ότι η εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς μπαίνει σε νέα φάση, καθώς ο στρατός εξακολουθεί να επιχειρεί, αν και με «μετρημένα βήματα», εντός του αποκλεισμένου θύλακα.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερώσει ότι το τελευταίο 24ωρο μονάχα έπληξε «600 στόχους», περιλαμβανομένων οπλαποθηκών, θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και κρησφύγετων της Χαμάς, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, μεταξύ άλλων.

Προσέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εξουδετέρωσε «δεκάδες τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε κτίρια και σήραγγες» και προσπάθησαν να επιτεθούν στους Ισραηλινούς.

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Δευτέρας, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τα παραπάνω, δηλώνοντας ότι «ο Τσαχάλ (σ.σ.: ο ισραηλινός στρατός) επέκτεινε τη χερσαία είσοδό του στη Λωρίδα της Γάζας», κάτι που κάνει με «μετρημένα και πολύ ισχυρά βήματα, προχωρώντας μεθοδικά».

"We are in the midst of the war. We have set the clear goal of destroying Hamas's military and governing capabilities. We are doing this systematically. https://t.co/THIGdVJNaE

Prime Minister Benjamin Netanyahu, at the start of the Cabinet meeting today:

Υπενθυμίζεται πως από το βράδυ της Παρασκευής οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις και τα αεροπορικά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα εντάθηκαν, έχοντας ως στόχο την «καταστροφή» της τρομοκρατικής οργάνωσης και την «επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα» –ο λόγος για τους περισότερους από 230 ανθρώπους που αιχμαλωτίστηκαν κατά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

🔻Soldiers spotted armed terrorists and an anti-tank missile launching post near the Al-Azhar University and…

🔻An IAF aircraft—guided by ground forces—struck a Hamas post and the 20+ terrorist operatives in it.

IDF Ground Operations in Gaza continued and expanded overnight:

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατάφερε, για πρώτη φορά, να απελευθερώσει μία όμηρο, έπειτα από επιχειρήσεις του στο παλαιστινιακό έδαφος. Επρόκειτο, μάλιστα, για στέλεχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, όπως έγινε γνωστό.

She is home.

PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was rescued during ground operations.

Ori is now home with her family. pic.twitter.com/SZsqpvPQux

— Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023