Γάζα: Ισραηλινοί στρατιώτες βρήκαν νεκρή την Σάνι Λουκ

Το φρικιαστικό βίντεο με τους τρομοκράτες να περιφέρουν ημίγυμνη και με σημάδια κακοποίησης την Σάνι Λουκ πάνω σε ένα φορτηγάκι στη Γάζα, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα της θηριωδίας της Χαμάς στο Ισραήλ.

Δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί τότε αν σε εκείνο το βίντεο, όπου ένας ένοπλος πατάει πάνω της με το πόδι του και άλλοι της τραβούν τα μαλλιά, η 23χρονη Γερμανίδα ήταν λιπόθυμη ή νεκρή.

Η μητέρα της είχε δηλώσει τότε ότι ήταν ζωντανή και είχε κάνει έκκληση στους τρομοκράτες να της επιστρέψουν την κόρη της.

The German mother of #ShaniLouk, the girl whose body was seen in the back of a pick-up truck driven by Palestinian #terrorists to #Gaza, confirmed she had seen her daughter on the video. She shows Shani's #German 🇩🇪 passport at the end! What will German Government do about it? https://t.co/Xpd7yJnkpo pic.twitter.com/doVkAIjrwc

— 𝕏𝓓𝓪𝓭𝓭𝔂 𝑵𝒂𝒑𝒐𝒍𝒆𝒐𝒏 🇺🇦🇺🇸 (@NapoleonDaSup) October 8, 2023