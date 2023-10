Ισραηλινά τανκς στην Πόλη της Γάζας – «νεκροί δεκάδες τρομοκράτες»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν «δεκάδες» ενόπλους της Χαμάς στη διάρκεια επιχειρήσεων το βράδυ της Κυριακής το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τα τανκς έφτασαν στις παρυφές της Πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι «στρατεύματα σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες που είχαν κλειστεί σε κτίρια και σήραγγες και οι οποίοι προσπάθησαν να τους επιτεθούν».

Ένα αεροσκάφος οδηγούμενο από στρατεύματα που βρίσκονταν επί του πεδίου, στοχοθέτησε κτίριο στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν «περισσότεροι από 20 τρομοκράτες της Χαμάς», επεσήμανε η ίδια πηγή.

Η Χαμάς έκανε λόγο από την πλευρά της για «σφοδρές μάχες» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για τρίτη συνεχή νύχτα, αφού το Ισραήλ αύξησε και διεύρυνε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εξάλλου άλλο αεροσκάφος έπληξε χώρο εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων στον τομέα όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο αλ Άζχαρ, στο κέντρο της Πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες έπληξε «περισσότερους από 600 στόχους» στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους «αποθήκες όπλων, δεκάδες θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, καθώς και κρησφύγετα (…) που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς».

Το Ισραήλ «προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ενόπλους της Χαμάς την νύχτα, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την θέση των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, μετά την ανάρτηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ισραηλινά άρματα μάχης να προωθούνται στην κεντρική οδική αρτηρία που διατρέχει την Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο.

Yesterday I was on the way from the south back to the Gaza City and this street completely blocked. The Israeli tanks are stationed here right now.

This street connects the city to the north . pic.twitter.com/mKfOWciyyL

— Hind Khoudary (@Hind_Gaza) October 30, 2023