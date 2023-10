Ισραήλ: Η επιχείρηση στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής στη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας στο στόχαστρο σήραγγες και άλλες υποδομές της Χαμάς καθώς και ηγέτες της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Επιτεθήκαμε πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος, επιτεθήκαμε στους τρομοκρατικούς πράκτορες όλων των βαθμίδων, παντού», ανέφερε σε μήνυμα βίντεο. «Οι οδηγίες για τις δυνάμεις είναι σαφείς: η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής».

Με νέα του ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι στο εξής η Πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της θα θεωρούνται «πεδίο μάχης» και κάλεσε τους κατοίκους «να φύγουν αμέσως» προς τα νότια.

«Το κυβερνείο της Γάζας είναι πεδίο μάχης. Οι τοποθεσίες των καταφυγίων και ολόκληρη η περιοχή δεν είναι ασφαλείς» αναφέρεται σε φυλλάδια που ο στρατός λέει ότι έριξε στην πόλη. «Πρέπει να φύγετε αμέσως προς τις ζώνες νοτίως του Ουάντι Γάζα», του ποταμού που διαρρέει τον θύλακα από τα ανατολικά προς τα δυτικά, προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ενόψει μιας επικείμενης ισραηλινής επιχείρησης.

Το Ισραήλ, το οποίο λέει πως η Χαμάς έχει τοποθετήσει τα όπλα και τις δυνάμεις της ανάμεσα στους αμάχους, λέει στους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν προς νότο για τη δική τους ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βομβαρδίζει και σε αυτή την περιοχή, όπου έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, κοντά στα πάντα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

«Αυτή είναι μια επείγουσα στρατιωτική προειδοποίηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντάνιελ Χαγκάρι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Για την άμεση ασφάλειά σας, καλούμε όλους τους κατοίκους της βόρειας [Λωρίδας της] Γάζας και της πόλης της Γάζας να μεταφερθούν προσωρινά προς τον νότο».

«Η επικείμενη επιχείρηση των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) θα ξεκινήσει να εξουδετερώνει την απειλή της Χαμάς με ακρίβεια και σφοδρότητα», είπε.

Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε το Σάββατο πως φοβάται πως μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα θα οδηγήσει σε «χιλιάδες θανάτους» κυρίως μεταξύ των αμάχων.

«Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο διεξήχθησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι τώρα, στο πλαίσιο μιας κατοχής 56 ετών, κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τις εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες μεγάλης κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα και για την πιθανότητα να προκαλέσουν χιλιάδες θανάτους» κυρίως μεταξύ των «αμάχων», ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στη Γενεύη.

«Οταν οι εχθροπραξίες λάβουν τέλος, εκείνοι που θα έχουν επιβιώσει θα βρεθούν απέναντι στα ερείπια των σπιτιών τους και στους τάφους των μελών της οικογένειάς τους», υπογράμμισε ο Τουρκ, που θεωρεί πως «η πρόκληση τραυματισμών και τραυμάτων σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους δεν βοηθά κανέναν».

«Οι ανθρωπιστικές συνέπειες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι καταστροφικές και συνεχείς», σημειώνει ακόμη, καλώντας τις πλευρές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Η συνεχιζόμενη βία δεν είναι η λύση», είπε ο Φόλκερ Τουρκ, που καλεί «όλες τις πλευρές καθώς και τρίτα κράτη, ιδιαίτερα εκείνα που ασκούν επιρροή στις πλευρές της σύγκρουσης, να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση και να εργαστούν ώστε οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ζήσουν ο ένας δίπλα στον άλλο εν ειρήνη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας το απόγευμα του Σαββάτου, ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα έφθασε τους 7.650 ενώ 19.450 είναι οι τραυματίες από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας πριν από τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στη Δυτική Οχθη, ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 111 ενώ 1.950 είναι οι τραυματίες, προστίθεται στην ανακοίνωση, όπου σημειώνεται επίσης πως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι αποτελούν το 70% των συνολικών θανάτων στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη.

Περίπου 177.781 οικιστικές μονάδες έχουν καταστραφεί επίσης από τις 7 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, το ένα τέταρτο των νοσοκομείων της Γάζας και σχεδόν τα δύο τρίτα των κλινικών της παραμένουν κλειστά λόγω των καταστροφών που έχουν προκαλέσει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που έχουν επίσης αποκόψει τηλεφωνικές γραμμές, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ σε όλη τη Λωρίδα από την Παρασκευή, αναφέρει η ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 29 δημοσιογράφοι είναι νεκροί από τη σύρραξη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, καθιστώντας την την πιο θανατηφόρα περίοδο για τους δημοσιογράφους από το 1922 που η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) συγκεντρώνει στοιχεία το 1922.

Οπως και συνάδελφοί του από άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Τουρκ εξέφρασε ανησυχία για την τύχη της ομάδας του που βρίσκεται στο πεδίο και από την οποία δεν έχει νέα μετά τη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεφωνικών επικοινωνιών την Παρασκευή.

«Δεν υπάρχει κανείς ασφαλής τόπος στη Γάζα και δεν υπάρχει κανένα μέσο να βγει κανείς από κει. Ανησυχώ πολύ για τους συναδέλφους μου, όπως και για όλους τους αμάχους της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Ελον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι το δορυφορικό σύστημα Starlink της εταιρείας του, της SpaceX, θα παράσχει τηλεπικοινωνιακή σύνδεση στους «διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς αρωγής» που εργάζονται στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ διευκρίνισε ότι δεν είναι σαφές ποιος ελέγχει το διαδίκτυο στη Γάζα όμως «γνωρίζουμε πως κανένας τερματικός σταθμός δεν έχει ζητήσει σύνδεση σε αυτήν την περιοχή».

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

[ComStar]

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023