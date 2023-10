Ισραηλινός στρατός: Πρώτη απελευθέρωση ομήρου

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) και η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι μία γυναίκα στρατιώτης που είχε αιχμαλωτιστεί στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς απελευθερώθηκε στη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης. Πρόκειται για την πρώτη απελευθέρωση ομήρου που ανακοινώνεται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σε κοινή δήλωση τους, ο IDF και η Σιν Μπετ ανέφεραν ότι «η στρατιώτης Ορί Μεγκιντίς είναι σε καλή κατάσταση και έχει συναντηθεί με την οικογένειά της».

Σύμφωνα με τον IDF λέει ότι η Μεγκιντίς διασώθηκε κατά τη διάρκεια μιας χερσαίας επιχείρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, έγραψαν οι Times of Israel.

Η Μεγκιντίς είχε αιχμαλωτιστεί από τη Χαμάς όταν οι τρομοκράτες εισέβαλαν στη κοινότητα Ναχάλ Οζ, στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

