ΗΠΑ: Στο ναδίρ η δημοτικότητα του Τραμπ λόγω ακρίβειας και Επσταϊν

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε στο 38%, το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, με τους Αμερικανούς να είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που χειρίζεται το υψηλό κόστος ζωής και την έρευνα για τον Τζέφρι Επσταϊν, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έρχεται σε μια στιγμή που η επιρροή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δείχνει σημάδια εξασθένησης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την Τρίτη ένα μέτρο που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία για τον Επσταϊν.

Ο Τραμπ αντιτάχθηκε στην κίνηση αυτή για μήνες, ενώ μία από τις πιο στενές υποστηρίκτριές του στο Κογκρέσο, η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μετατράπηκε σε επικρίτριά του.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αναθεώρησε τη θέση του την Κυριακή, καθώς οι νομοθέτες ετοιμάζονταν να προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείωσε το Reuters.

Η έρευνα έδειξε ότι η συνολική αποδοχή του Τραμπ έχει μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση στις αρχές Νοεμβρίου.

Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, συμμετείχαν 1.017 ενήλικες σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με το 47% των Αμερικανών να τον υποστηρίζουν. Η πτώση κατά εννέα μονάδες από τον Ιανουάριο, αφήνει τη συνολική δημοτικότητά του κοντά στα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και κοντά στις χαμηλότερες βαθμολογίες του Τζο Μπάιντεν.

Η δημοτικότητα του Μπάιντεν έπεσε στο 35% στη διάρκεια της θητείας του, ενώ η δημοτικότητα του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, έπεσε στο 33%.

Μειώνεται η υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών

Ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει μια σειρά κρίσεων κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών διώξεων μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, οι οποίες σχετίζονταν με προσπάθειες ανατροπής της εκλογικής του ήττας το 2020. Παρ’όλα αυτά, διατήρησε ένα ισχυρό επίπεδο υποστήριξης μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Η νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, ήταν 82% από 87% νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

Φέτος, ο αμερικανός πρόεδρος έχει ιδιαίτερα ενοχληθεί από την αντίληψη ότι δεν κάνει αρκετά για να βοηθήσει τα νοικοκυριά με τα καθημερινά τους έξοδα, ένα ζήτημα που έπληξε επίσης σκληρά την κυβέρνηση Μπάιντεν και συνέβαλε στη νίκη του Τραμπ.

«Ολα έχουν να κάνουν με τις τιμές», δήλωσε στο Reuters ο Νταγκ Χέι, σύμβουλος στρατηγικής για τους Ρεπουμπλικανούς. «Οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι όταν βγαίνουν και ξοδεύουν χρήματα στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πιστέψουν πόσα ξοδεύουν».

Μόνο το 26% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά στη διαχείριση του κόστους ζωής, σε σύγκριση με το 29% νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο ρυθμός του πληθωρισμού παραμένει υψηλός σε ιστορικά επίπεδα από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο. Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3% τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο, παρά την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Περίπου το 65% των ερωτηθέντων –συμπεριλαμβανομένου ενός στους τρεις Ρεπουμπλικανούς– αποδοκιμάζει την απόδοση του Τραμπ όσον αφορά το κόστος ζωής.

Η χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του Τραμπ ήταν η αύξηση των φόρων στα εισαγόμενα προϊόντα για να στηρίξει την αμερικανική βιομηχανία, αλλά πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η πολιτική αυτή οδήγησε σε αύξηση των τιμών.

Εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την αντίληψη των ψηφοφόρων σχετικά με τη διαχείριση της οικονομίας, ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα μείωσε τους εισαγωγικούς φόρους στον καφέ, στο βόειο κρέας, στις μπανάνες και άλλα βασικά προϊόντα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές

Η πτώση της δημοτικότητάς του θα μπορούσε να κάνει τους Ρεπουμπλικανούς πιο ευάλωτους στις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου έτους, αν και η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να θεωρούν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχει καλύτερη οικονομική πολιτική.

«Αυτό που βλέπουμε είναι πιθανώς η μεγαλύτερη δοκιμασία της προεδρίας του όσον αφορά την επιρροή του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Ονγκσταντ, ανεξάρτητος στρατηγικός αναλυτής και πρώην Ρεπουμπλικανός που δεν έχει υποστηρίξει τις προεδρικές καμπάνιες του Τραμπ.

Μόνο το 20% των Αμερικανών –συμπεριλαμβανομένου μόλις του 44% των Ρεπουμπλικανών– εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την υπόθεση Επσταϊν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Περίπου το 70% των ερωτηθέντων –συμπεριλαμβανομένου του 87% των Δημοκρατικών και του 60% των Ρεπουμπλικανών – θεωρεί ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες του Επσταϊν.

