CNN: Κομάντο της Delta Force έσυραν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του από την κρεβατοκάμαρα

Λεπτομέρειες από τη δραματική σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της σύζυγου του, Σίλια Φλόρες, δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο (03.01) λίγες ώρες μετά την πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Καράκας.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες «σύρθηκαν από την κρεβατοκάμαρά τους» από τους αμερικανούς κομάντο κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλέστηκε, στο σχετικό ρεπορτάζ του, το CNN.

Το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κοιμούνταν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Από την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από τον περιβόητο τομέα Delta Force του αμερικανικού στρατού, δεν προκλήθηκαν απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ, ο οποίος μέσω Truth Social έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του από τις στιγμές που παρακολουθούσε την εξέλιξη της επιχείρηση δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του οδηγήθηκαν σε πλοίο μετά τη σύλληψή τους και αναμενόταν να μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη.

«Θα το κάναμε πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά ο καιρός δεν ήταν ιδανικός», δήλωσε επίσης ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News. «Ο καιρός πρέπει να είναι ιδανικός… ξαφνικά “άνοιξε” και είπαμε να προχωρήσουμε με την επιχείρηση», είπε.

Σχολίασε δε ότι όταν συνέλαβαν τον Μαδούρο, βρισκόταν «σε ένα σπίτι που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο παρά με κατοικία».

