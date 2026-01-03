Στάρμερ, Μερτς και Μακρόν για το τέλος του Μαδούρο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριζε διαχρονικά τη μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι το Λονδίνο θεωρούσε τον Νικολάς Μαδούρο «μη νόμιμο» πρόεδρο.

Σε δήλωσή του, ο Στάρμερ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν «θρήνησε» για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο, σημειώνοντας παράλληλα ότι στηρίζει το διεθνές δίκαιο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Θεωρούμε ότι ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος πρόεδρος και δεν θα χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος του», ανέφερε ο σερ Κιρ σε ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε, η βρετανική κυβέρνηση τις επόμενες μέρες θα συζητήσει τις εξελίξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση, η οποία θα αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας.

Η τοποθέτηση του Κιρ Στάρμερ έρχεται εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και ενισχύει τη γραμμή του Λονδίνου υπέρ μιας διεθνώς αναγνωρισμένης πολιτικής λύσης, σχολίασαν βρετανοί αναλυτές.

Μερτς: «Περίπλοκη νομική αξιολόγηση»

Για «περίπλοκη νομική αξιολόγηση» της παρέμβασης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα έκανε λόγο, από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας την ανάγκη αφενός της εφαρμογής των αρχών του διεθνούς δικαίου και αφετέρου της ομαλής μετάβασης σε κυβέρνηση νομιμοποιημένη μέσω εκλογών.

«Ο Νικολάς Μαδούρο οδήγησε τη χώρα του στην καταστροφή. Οι τελευταίες εκλογές ήταν νοθευμένες. Επομένως, όπως πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, δεν έχουμε αναγνωρίσει την προεδρία του. Ο Μαδούρο έπαιξε προβληματικό ρόλο στην περιοχή, με τις ανίερες συμμαχίες του παγκοσμίως και μέσω της εμπλοκής της Βενεζουέλας στο εμπόριο ναρκωτικών», δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η νομική αξιολόγηση της παρέμβασης των ΗΠΑ είναι περίπλοκη».

Ουσιαστικά, δήλωσε, «οι αρχές του διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ κρατών». Τώρα, συνέχισε ο καγκελάριος, «δεν πρέπει να επιτραπεί να προκύψει πολιτική αστάθεια στη Βενεζουέλα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα νομιμοποιηθεί μέσω εκλογών».

Μακρόν: Οι Βενεζουελάνοι απαλλάχτηκαν από τη δικτατορία

Η μετάβαση της Βενεζουέλας προς μία νέα πολιτική κατάσταση θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ειρηνικό, δημοκρατικό και με σεβασμό στη θέληση του λαού της, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικόλα Μαδούρο.

Στη σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και ότι αυτό είναι μία θετική εξέλιξη. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ο εκλεγείς το 2024 πρόεδρος της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια θα πρέπει να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό τη μεταπολίτευση στη χώρα.

