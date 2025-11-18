Πράσινο φως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επσταϊν

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην αμερικανική πολιτική σκηνή, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία διακομματικό νομοσχέδιο που απαιτεί την πλήρη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης όλων των φακέλων της υπόθεσης του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή μεταστροφή μετά από μήνες εσωτερικών συγκρούσεων στους Ρεπουμπλικανούς και αναμένεται τώρα να δοκιμάσει τις αντοχές της Γερουσίας και του Λευκού Οίκου.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 427 ψήφους υπέρ και μόλις μία κατά. Ο μόνος βουλευτής που καταψήφισε ήταν ο Ρεπουμπλικανός Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα, μετέδωσε το CNN.

Στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Γερουσία, όπου η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών θα πρέπει να αποφασίσει γρήγορα αν θα σταλεί στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο εφόσον εγκριθεί από το Κογκρέσο, έπειτα από μια σαφή αλλαγή στάσης εκ μέρους του.

Ο Τραμπ είχε καταγγείλει για μήνες την πρωτοβουλία, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν να ντροπιάσουν τους Ρεπουμπλικανούς και να αποσπάσουν την προσοχή από τις πολιτικές επιτυχίες του GOP. Καθώς, όμως, έγινε σαφές ότι δεκάδες Ρεπουμπλικανοί ετοιμάζονταν να υπερψηφίσουν το μέτρο ώστε να υποχρεωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκαλύψει τα έγγραφα, ο πρώην πρόεδρος άλλαξε στάση. Δήλωσε ότι στηρίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου και πως θα το υπογράψει εφόσον φτάσει στο γραφείο του, την ίδια στιγμή που συνεχίζει να το αποκαλεί «απάτη», έγραψε η Wall Street Journal.

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα, γυναίκες που γνώρισαν την κακοποίηση από τον Επσταϊν ως έφηβες κάλεσαν το Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο. Τα θύματα εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την αδράνεια προηγούμενων κυβερνήσεων, τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικανών, στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά τους στον Τραμπ και σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που, όπως είπαν, προσπάθησαν να μπλοκάρουν ή να καθυστερήσουν την αποκάλυψη των αρχείων.

Οι επιζώσες από την κακοποίηση του Επσταϊν και οι υποστηρικτές τους στο Κογκρέσο «πάλεψαν τόσο σκληρά ενάντια στους πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου, ακόμη και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να γίνει αυτή η ψηφοφορία σήμερα», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή Μαρτζορί Τέιλορ Γκριν, την οποία ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «προδότρια» λόγω της επιμονής της να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News