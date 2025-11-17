Ο Τραμπ θέλει τώρα όλα τα αρχεία Επσταϊν στο φως

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Κυριακή τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να υποστηρίξουν μια διάταξη που θα υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του Επστάιν, σε μια απότομη αλλαγή στάσης και μετά από ημέρες πίεσης από ένα συνεχώς ενισχυόμενο μέρος του κόμματός του.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων, «επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε».

«Είναι καιρός να προχωρήσουμε από αυτή την απάτη των Δημοκρατικών που διαπράχθηκε από τους ριζοσπάστες τρελούς της Αριστεράς, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από τη μεγάλη επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης νίκης μας στο shutdown», έγραψε.

Η διάταξη επρόκειτο έτσι κι αλλιώς να έρθει προς ψήφιση αυτή την εβδομάδα. Οι υποστηρικτές της πρότασης φαίνεται να έχουν αρκετές ψήφους για να περάσει από τη Βουλή, αν και δεν είναι σαφές αν θα περάσει από τη Γερουσία, σύμφωνα με το BBC.

Ηδη αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι δήλωναν έτοιμοι να διαφοροποιηθούν από την (μέχρι χθες) κομματική γραμμή ψηφίζοντας υπέρ της αποδέσμευσης του υλικού.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στο ABC News, ο βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, ο οποίος έχει συμβάλει στις προσπάθειες του Κογκρέσου για την αποδέσμευση των φακέλων, υποδήλωσε ότι «εκατό ή περισσότεροι» Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ της αποδέσμευσης των αρχείων.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων προέβλεψε επίσης ότι η διάταξη μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό ψήφων από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι τα ήδη δημοσιοποιημένα αρχεία εμπλέκουν διάφορους Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. «Δεν με νοιάζει, το μόνο που με νοιάζει είναι οι Ρεπουμπλικανοί να επιστρέψουν στα «σοβαρά θέματα», όπως η οικονομία, η ακρίβεια, η μείωση των φόρων, η στρατιωτική αναβάθμιση και μια σειρά αλλά θέματα στα οποία κατά τον πρόεδρο η χώρα σημειώνει «ρεκόρ προόδου».

Για τον Κλίντον, πάντως, ο ίδιος είχε πει ότι έδωσε εντολή στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και το FBI να διερευνήσουν την «εμπλοκή και σχέση» του με τον Επσταϊν.

Ο Κλίντον αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Επστάιν.

Την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες emails του Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, με τα αρχεία να περιλαμβάνουν αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μια ανασκόπηση της Wall Street Journal διαπίστωσε ότι ο Τραμπ αναφερόταν σε περισσότερα από 1.600 από τα 2.324 email.

