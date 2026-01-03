Ποιος θα κατεβεί στους δρόμους για τους αγρότες;

Με τα τρακτέρ στα μπλόκα για περισσότερο από έναν μήνα, η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτοσυνδικαλιστών, που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουρίου στα Μάλγαρα.

Διέξοδος δεν διαφαίνεται. Οι αγρότες διεκδικούν τα πάντα, η κυβέρνηση έχει κάνει όποιες παραχωρήσεις έχει περιθώριο να κάνει και από ένα σημείο κι έπειτα έχει αρχίσει να διαχωρίζεται το θέμα των διεκδικήσεων από το (μεγαλύτερο) θέμα της στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα και τη ριζική του αναδιάρθρωση.

Κάποια άλλη στιγμή ίσως γίνει και αυτή η συζήτηση.

Προς το παρόν, και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, το ζήτημα φτάνει στα όριά του. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Πόσο μπορεί να παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι επειδή έτσι θέλουν κάποιοι και η κυβέρνηση δεν θέλει να παροξύνει την κατάσταση; Και, εν τέλει, τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και ποιο μπορεί να είναι το πολιτικό αποτέλεσμα;

Από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου και λοιπών κυβερνητικών αρμοδίων ακολουθείται μια τακτική στο πεδίο των εντυπώσεων, με κύριο άξονα την πρόσκληση σε διάλογο. Οσο οι αγρότες τον απορρίπτουν, τόσο στην κυβέρνηση θεωρούν ότι κερδίζουν πόντους. Μπορεί και να ισχύει, έστω εν μέρει, πάντως είναι ξεκάθαρο ότι στόχος είναι να διασπαστεί το ούτως ή άλλως ετερόκλητο μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Το μέτωπο είναι ετερόκλητο και από την άποψη των αιτημάτων, αλλά και ως προς τις ζώνες πολιτικής επιρροής. Εκεί ίσως εμφανίζεται και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Ισχύει ότι σε πολλές περιπτώσεις πρωτοστατούν αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ, όπως ισχύει και ότι υπάρχει πάντα η πρωτοκαθεδρία του ΚΚΕ στον θεσσαλικό κάμπο.

Πέραν όμως του ποιος επηρεάζει ποιους και σε ποιο βαθμό, τις τελευταίες ημέρες φανερώθηκε και ποιος θεωρεί ότι μπορεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά τα μπλόκα.

Χαρακτηριστικές ήταν οι επισκέψεις στα μπλόκα της Μαρίας Καρυστιανού και του Ηλία Κασιδιάρη.

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ένα στοιχείο σουρεαλισμού, αν αναλογιστεί κανείς με ποια ακριβώς ιδιότητα εκφράζει τη συμπαράστασή της στους αγρότες η άτυπη επικεφαλής του «κινήματος των Τεμπών». Προφανώς ως εν αναμονή επικεφαλής κάποιας πολιτικής κίνησης, που όμως ακόμη δεν υπάρχει. Πάντως την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό στο μπλόκο της Νίκαιας.

Ενθουσιασμός όμως επικράτησε και στο μπλόκο που επισκέφθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, με την ευκαιρία της πενθήμερης άδειάς του από τις φυλακές του Δομοκού. Αυτό ήταν αποκαλυπτικό και ως προς την απήχηση του καταδικασμένου πρώην χρυσαυγίτη, αλλά και ως προς τις πολιτικές διαθέσεις ενός τμήματος, έστω, των αγροτών.

Με αυτές τις αφορμές και με την παρατήρηση ορισμένων περιστατικών και δημοσιευμάτων, γίνεται σαφές ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις αντιμετωπίζονται από ορισμένους ως μία ακόμη αφορμή αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης ή ως μία ακόμη ευκαιρία για πολιτική αναστάτωση.

Το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα είναι σοβαρό, σοβαρότερο και από όσο ορισμένοι μπορεί να θεωρούν, και πάντως πολύ πιο κρίσιμο από ό,τι νομίζουν στην κυβέρνηση. Ομως δεν είναι παράμετρος και ευκαιρία πολιτικής αναταραχής.

Οσοι βλέπουν εκεί «νέα Τέμπη» μάλλον κάνουν λάθος και ποντάρουν σε κακό χαρτί.

Η τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ήταν ένα ζήτημα άλλης τάξης και με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκατομμύρια Ελληνες αισθάνθηκαν ότι οι ίδιοι, τα παιδιά τους, φίλοι ή συγγενείς τους θα μπορούσαν να βρίσκονται στη μοιραία αμαξοστοιχία. Αυτό και μόνο ενεργοποιεί άλλα αντανακλαστικά και μπορεί να οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους – με ή και χωρίς πολιτική υποκίνηση.

Τίποτα παρόμοιο στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Στη μια πλευρά είναι εκείνοι που δυσαρεστούνται επειδή αισθάνονται σαν τα κορόιδα που δεν συμμετείχαν στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην άλλη είναι εκείνοι που χάνουν τα προνόμιά τους, σε μια άλλη είναι εκείνοι που έχουν πραγματικό πρόβλημα, και υπάρχουν και οι πολίτες που υπομένουν τους κλειστούς δρόμους.

Μοναδικό ζητούμενο σε αυτήν την περίπτωση είναι αν η κυβέρνηση και η πολιτική τάξη στο σύνολό της, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες και τους ειδικούς του κλάδου, μπορεί/θέλει να καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Είτε το κάνει είτε όχι, δεν φαίνεται πιθανό να κατεβαίνουν χιλιάδες πολίτες στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News