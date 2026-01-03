Ο Μαδούρο έφυγε, αλλά δεν είναι σαφές τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα

Η απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία της Βενεζουέλας αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, ωστόσο το μέλλον της χώρας παραμένει βαθιά αβέβαιο. Μετά τη σύλληψη του προέδρου της επαναστατικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το βασικό ερώτημα είναι αν ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο έχει επιβιώσει για περισσότερο από 25 χρόνια, μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται χωρίς τον ηγέτη του –και με την ιδιαιτερότητα ότι αυτός ο ηγέτης του απομακρύνθηκε με μια επιχείρηση που δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι έγινε εντός των ορίων της διεθνούς νομιμότητας στην οποία υποτίθεται ότι όλοι ωμνύουν.

Στις ώρες που ακολούθησαν την αιφνιδιαστική επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, κατά την οποία ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν —σύρθηκαν, στην κυριολεξία, από άνδρες της Delta Force έξω από την κρεβατοκάμαρά τους!– αρκετά υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη της Βενεζουέλας εμφανίστηκαν στα ΜΜΕ, εκφράζοντας ανοιχτά τη διάθεσή τους να αντισταθούν.

Παρ’ όλα αυτά, σημείωσαν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, δεν ήταν σαφές ποιος είχε πλέον τον έλεγχο μιας χώρας με κατεστραμμένη οικονομία και με περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της να την έχει εγκαταλείψει, αναζητώντας καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.

Εξίσου ασαφείς παραμένουν και οι προθέσεις του ίδιου του Τραμπ. Αν και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Μαδούρο ως «ναρκοτρομοκράτη» και παράνομο ηγέτη, δεν έχει παρουσιάσει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πολιτικό μέλλον της Βενεζουέλας –ο ίδιος είπε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη διοίκηση της χώρας μέχρι τη «δημοκρατική μετάβαση», αλλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό;

Η Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, έχει απομακρυνθεί από τη Δύση και έχει ενταχθεί στη σφαίρα επιρροής της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν. Αυτή η εξέλιξη συγκρούεται άμεσα με το αναβιωμένο Δόγμα Μονρόε του Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο της αμερικανικής ηπείρου.

Με την άμεση και δυναμική στρατιωτική του παρέμβαση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναλαμβάνει πλέον την αποκλειστική ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θεωρητικά θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Μαδούρο είναι η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με τους FT, η οποία εμφανίστηκε τηλεφωνικά σε τηλεοπτική εκπομπή από άγνωστη τοποθεσία, εν μέσω φημών ότι βρίσκεται εκτός χώρας, ίσως και στη Ρωσία!

Η ίδια, πρώτη στη σειρά διαδοχής στην προεδρία, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη «να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα» και ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι «ο μόνος πρόεδρος».

Ο υπουργός Αμυνας, Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπες, και ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, που ελέγχουν τους βασικούς μηχανισμούς καταστολής, εμφανίστηκαν σε ξεχωριστά βίντεο καταγγέλλοντας τις αμερικανικές επιθέσεις και δηλώνοντας ανυποχώρητοι.

Το Σάββατο το πρωί, μετά τη νυχτερινή επιχείρηση των ΗΠΑ, οι δρόμοι του κέντρου του Καράκας ήταν σχεδόν άδειοι. Οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν λειτουργούσαν, ενώ λίγοι πολίτες κυκλοφορούσαν για να προμηθευτούν βασικά αγαθά. Παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν υπήρξε άμεση παρουσία ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας, ούτε μαζικές κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης. Οι πολίτες της Βενεζουέλας γνωρίζουν καλά, από την εμπειρία των τελευταίων δύο δεκαετιών, ότι το καθεστώς των Τσαβίστας δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία για να καταστείλει διαδηλώσεις. Ετσι, σημείωσαν οι FT, χωρίς σαφείς ενδείξεις ότι ο στρατός και η αστυνομία θα στηρίξουν τον λαό, λίγοι είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν τη ζωή τους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Ωστόσο, και οι επιζώντες του καθεστώτος αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Κανένα από τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη δεν διαθέτει την απόλυτη συγκέντρωση εξουσίας που είχε ο Μαδούρο. Η Ροντρίγκεζ είχε κυρίως οικονομικό ρόλο, διαπραγματευόμενη συμβόλαια πετρελαίου, χωρίς όμως επιρροή στις ένοπλες δυνάμεις. Ο αδελφός της, Χόρχε, ήταν βασικός πολιτικός διαπραγματευτής, αλλά επίσης στερείται ελέγχου των μηχανισμών καταστολής. Αντίθετα, ο Παδρίνο Λόπες ελέγχει τον στρατό, αλλά έχει περιορισμένο πολιτικό βάρος, ενώ ο Καμπέγιο διοικεί τις πολιτοφυλακές που ίδρυσε ο Ούγκο Τσάβες, ο μπολιβαριανός πρώην στρατιωτικός που πήρε την εξουσία το 1998 και οδήγησε τη Βενεζουέλα εκτός σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ, ως τον θάνατό του, το 2013, όταν και τον διαδέχτηκε ο Μαδούρο.

Στο μεταξύ, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο βρίσκεται εκτός χώρας, έχοντας παραλάβει πρόσφατα το Νομπέλ Ειρήνης, ενώ ο Εντμούντο Γκονσάλες, που θεωρείται από τη διεθνή κοινότητα ο πραγματικός νικητής των τελευταίων εκλογών, ζει εξόριστος στη Μαδρίτη. Ο Τραμπ, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν έχει αναγνωρίσει κάποιον νέο ηγέτη της αντιπολίτευσης, επιλέγοντας να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην απομάκρυνση του Μαδούρο. Εξάλλου στη συνέντευξή του το Σάββατο εξέφρασε αμφιβολίες αν η Ματσάδο μπορεί να διοικήσει τη Βενεζουέλα, κρίνοντας ότι δεν έχει μεγάλη αποδοχή από τον λαό της χώρας.

Για εκατομμύρια Βενεζουελάνους που ζουν στην εξορία, κατέληξαν στην ανάλυσή τους οι Financial Times, η πτώση του Μαδούρο αποτελεί λόγο χαράς. Ωστόσο, παραμένει το αγωνιώδες ερώτημα: θα σημάνει αυτή η εξέλιξη την επιστροφή στη δημοκρατία ή την έναρξη ενός νέου κύκλου καταστολής; Αφού χρησιμοποίησε στρατιωτική δύναμη για να ανατρέψει τον Μαδούρο, ο Τραμπ φέρει πλέον πλήρως την ευθύνη για τη μετάβαση της Βενεζουέλας σε ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον.

