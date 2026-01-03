Μητσοτάκης: Ελπίδα το τέλος του Μαδούρο – δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης στις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα ήρθε αργά το βράδυ του Σαββάτου με μια ανάρτηση στα social media του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα αγγλικά.

Σε μια λεπτή διπλωματική ισορροπία, ανάμεσα, από τη μία, στον ευρύτερο προβληματισμό για το αυθαίρετο των αμερικανικών ενεργειών και, από την άλλη, στις απαιτήσεις της συμμαχίας της χώρας μας με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να εστιάσει στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή στην απαλλαγή της Βενεζουέλας από έναν άνθρωπο που για τη Δύση είναι ένας δικτάτορας.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Νικολάς Μαδούρο «βάναυσο δικτάτορα» και προσέθεσε: «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Έγραψε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης:

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

