Το καλύτερο τυρί του 2025 είναι ελβετικό

Μπορεί να χτίστηκε με γνώμονα τη Eurovision, αλλά την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου η Festhalle της Βέρνης στην Ελβετία φιλοξένησε μια εκδήλωση πολύ πιο σημαντική από τον διαγωνισμό τραγουδιού, τουλάχιστον για τους λάτρεις του τυριού. Μάλιστα, φέτος ήταν η πρώτη φορά στην 37χρονη ιστορία του θεσμού των World Cheese Awards, που η διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, μια χώρα η οποία στα μάτια πολλών θεωρείται πατρίδα του τυριού.

Βέβαια, δεν αποτελεί έκπληξη, το γεγονός ότι κέρδισε ένα τοπικό τυρί, σημειώνει στη βρετανική Telegraph ο Τομέ Μόρισι-Σουάν, ο οποίος συμμετείχε ως κριτής στον διαγωνισμό. Για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, μια γκρυγιέρ (gruyère) – ελβετικό σκληρό κίτρινο τυρί ΠΟΠ από μη παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, που παίρνει το όνομά του από την Γκρυγιέρ, ομώνυμο διαμέρισμα του ελβετικού καντονιού του Φριμπούρ – ανακηρύχθηκε το καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2025.

Με όμορφη σκούρα πορτοκαλί φλούδα, σχετικά μαλακή, και έντονες νότες ουμάμι, το τυρί 18μηνης ωρίμανσης με την πιασάρικη ονομασία Gruyère AOP Vorderfultigen Special ανταγωνίστηκε σκληρά και ξεπέρασε άνετα άλλα τυριά μεταξύ των οποίων ακόμη τρία ελβετικά, καθώς και τρία βρετανικά που βρέθηκαν στη λίστα με τα 14 κορυφαία τυριά του κόσμου.

Για τρεις ημέρες, η πρωτεύουσα της Ελβετίας έγινε πρωτεύουσα του τυριού, με ένα ρεκόρ 5.244 συμμετοχών από 46 χώρες (μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που οι συμμετοχές έσπασαν το φράγμα των 5.000) και έναν «στρατό» 265 ειδικών στο τυρί από όλο τον πλανήτη, από τυροκόμους και εμπόρους μέχρι εισαγωγείς, συνεργάτες, συγγραφείς και δημοσιογράφους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στη Βέρνη με αποστολή να ελέγξουν γαλακτοκομικά παρασκευάσματα κάθε σχήματος, μεγέθους, χρώματος, υφής, αρώματος και γεύσης και να αναδείξουν τελικά το φετινό καλύτερο τυρί του κόσμου.

Μέσα σε λίγες ώρες, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, κάθε κριτής ανέλυσε περίπου 46 τυριά, μυρίζοντας, αγγίζοντας, θρυμματίζοντας και δοκιμάζοντάς τα για να καταλήξει στη βαθμολογία του.

Ο Πάτρικ ΜακΓκούιγκαν, δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας βιβλίων για τυριά επαίνεσε τον φετινό νικητή, Gruyère AOP Vorderfultigen Special, περιγράφοντας ως «πραγματικά έντονο» το άρωμα του τυριού: «Οταν το δοκιμάζεις είναι αλμυρό, είναι βαθύ, είναι ουμάμι», είπε. Και ο Πέρι Γουέικμαν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τυριών Rennet & Rind και επικεφαλής κριτής στα βραβεία, είπε ότι το τυρί ήταν οικείο, όπως όλα τα ελβετικά αλπικά τυριά τα οποία πολλοί θα έχουν δοκιμάσει: «Είναι ένα μεγάλο παλιό τυρί με όμορφη, σκληρή υφή και πολύ λεπτούς κρυσταλλικούς κόκκους. Είναι το είδος του τυριού που κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν το τυρί. Νομίζω ότι αυτό που κάνει αυτό το τυρί ξεχωριστό, θα ενθουσιάσει τους ανθρώπους οποιουδήποτε κοινωνικού στρώματος», τόνισε ο Γουέικμαν. Ο Χιτζ Πίους , δε, εκ μέρους του Bergkäserei Vorderfultigen δήλωσε «τιμημένος» και «υπερήφανος» για το βραβείο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 20% των προϊόντων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ήταν τοπικής παραγωγής, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα ελβετικό τυρί ήρθε πρώτο. Εξάλλου, συνολικά τέσσερα ελβετικά τυριά συμπεριλαμβάνονται στα έξι κορυφαία, σχολιάζει στην Telegraph ο Τομέ Μόρισι-Σουάν.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι ενώ τα Παγκόσμια Βραβεία Τυριού συχνά επικρίνονται για την ισχυρή παρουσία της χώρας που φιλοξενεί τον διαγωνισμό – έχοντας κερδίσει πέντε από τις τελευταίες επτά διοργανώσεις, με εξαίρεση μια γκρυγιέρ, η οποία αναδείχτηκε πρωταθλήτρια στην Ουαλία το 2022 – τα τοπικά τυριά συχνά φτάνουν σε καλύτερη κατάσταση, καθώς χρειάζεται να διανύσουν μικρότερη απόσταση για να φθάσουν στον χώρο του διαγωνισμού. Πέρυσι, για παράδειγμα, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Βιζέου της βόρειας Πορτογαλίας, στην καρδιά της τυροκομικής περιοχής της χώρας, και παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισαν, δύο ελβετικά αλπικά τυριά (τα Tea Fondada και Alpenhorn Mifroma) τερμάτισαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση.

Τα κορυφαία 14 τυριά του διαγωνισμού World Cheese Awards 2025 Gruyère AOP Vorderfultigen special, 18μηνης ωρίμανσης, του τυροκομείου Bergkäserei Vorderfultigen, Φόρντερφούλτιγκεν, Ελβετία Crémeux des Aldudes aux fleurs, Fromagerie Artisanale Etxaldia, στην κοινότητα Αλνούντ των Πυρηναίων, Γαλλία Appenzeller® Edel-Würzig, ΠΟΠ εννεάμηνης ωρίμανσης, τυροκομείο Käserei Tschumper, Ντέγκερσχαϊμ, Ελβετία Gantrisch Bergkäse, από το Bergkäserei Vorderfultigen, Φόρντερφούλτιγκεν, Ελβετία Stockinghall Cheddar, παλαιωμένο για 12 μήνες, Murray’s Cheese Caves, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Königs-Chäs Rezent, ημίσκληρο πικάντικο τυρί πέντε μηνών, Käserei Rüttiberg, Ρούφι, Ελβετία Ossau Iraty AOP (ΠΟΠ), ρόδα 2,5 κιλών 12μηνης ωρίμανσης από μη παστεριωμένο πρόβειο γάλα Ossau-Iraty από Αγκύρ, Γαλλία Montana Intenso, πικάντικη Gouda έξτρα ωρίμανσης (τουλάχιστον 45 εβδομάδων) του τυροκομείου Veldhuyzen Kaas (και πλέον μέλος του Maaz Cheese), Μπόντεγκράβεν, Ολλανδία Aged Rutland Red, παλαιωμένο Stilton του συνεταιρισμού Long Clawson Dairy, Λέστερσαϊρ, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο Hechizo, μαλακό κατσικίσιο τυρί του τυροκομείου Quesería La Zarcillera, Ζαρθίγια ντε Ράμος, Μούρθια, Ισπανία Sparkenhoe Red Leicester, το μοναδικό μη παστεριωμένο Red Leicester της Αγγλίας, από την Leicestershire Handmade Cheese Company, Απτον, Ηνωμένο Βασίλειο Pavé Cobble, κρεμώδες τυρί από πρόβειο γάλα, σε σχήμα πυραμίδας με κομμένη την κορυφή με επίστρωση τέφρας, του τυροκομείου White Lake Cheese, Σόμερσετ, Ηνωμένο Βασίλειο Yozawa Yagi, κατσικίσιο τυρί από τη κτηνοτροφική μονάδα Yozawa Goat Farm, Ιαπωνία Eniquem Maly princ, σκληρό τυρί από αγελαδινό γάλα τετράμηνης ωρίμανης, από το τυροκομείο Eniquem Cheese, Βράμπλε, Σλοβακία

