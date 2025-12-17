Ερντογάν σε Πούτιν: Πάρε πίσω τους πυραύλους S-400

Η Τουρκία αναζητά τρόπους ώστε να επιστρέψει το ρωσικό σύστημα πυραύλων S-400, προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και να ενταχθεί εκ νέου στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου Bloomberg, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα των S-400 στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν, έπειτα από παρόμοιες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η κατοχή των πυραύλων από την Τουρκία και η επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 τέθηκαν κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Ο στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου, Τομ Μπάρακ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, δήλωσε πρόσφατα ότι η Αγκυρα πλησιάζει στην εγκατάλειψη των S-400, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Η παραίτηση από τον ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τονίζει το αμερικανικό δίκτυο, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και για την πρόσβαση της Αγκυρας στα μαχητικά F-35. Ανώτατος Τούρκος διπλωμάτης δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει την άρση των κυρώσεων το επόμενο έτος.

Η Τουρκία αγόρασε το σύστημα σε μια περίοδο αποξένωσης από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα στις ΗΠΑ και εντάθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016. Εκείνη την εποχή, η Τουρκία επιδίωκε επίσης να αγοράσει πυραύλους Patriot αμερικανικής κατασκευής, αλλά υποστήριζε ότι η Ουάσινγκτον δεν ήταν δεσμευμένη στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας. Η απογοήτευση αυτή αποτέλεσε μέρος της αιτιολόγησης της Αγκυρας για τη στροφή της προς τη Ρωσία και την αγορά του συστήματος S-400.

Το Bloomberg προσθέτει, ακόμη, ότι η Τουρκία επιδιώκει επίσης επιστροφή χρημάτων για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε για την αγορά του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές. Αυτό ανοίγει το ενδεχόμενο η Τουρκία να ζητήσει συμψηφισμό με τον λογαριασμό εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, αν και κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες αν η Τουρκία χρησιμοποιούσε τους S-400 παράλληλα με δυτικά μαχητικά αεροσκάφη. Επί του παρόντος, η Αγκυρα δεν θέτει το σύστημα σε λειτουργία. Η Τουρκία διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας μετά τις ΗΠΑ και έχει συχνά κατηγορηθεί ότι προσεγγίζει υπερβολικά τη Μόσχα. Ο Ερντογάν το αρνείται, αλλά δηλώνει ότι η χώρα του χρειάζεται μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική.

Η στάση του απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμό της στην Ουκρανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Εχει αρνηθεί να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, αλλά έχει περιορίσει τη δυνατότητά της να στέλνει στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των Στενών του Βοσπόρου και έχει αποστείλει οπλισμό στο Κίεβο. Επιπλέον, ο Ερντογάν διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τον Τραμπ όσο και με τον Πούτιν.

Οι ΗΠΑ απέβαλαν την Αγκυρα από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 ως απάντηση στην απόκτηση των S-400. Στη συνέχεια, η Ουάσινγκτον ενεργοποίησε το νόμο Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) το 2020, προκειμένου να εμποδίσει την τουρκική αμυντική βιομηχανία να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητη τεχνολογία.

Τα F-35 της Lockheed Martin θεωρούνται τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο. Είναι γνωστά ως ο «quarterback» των αιθέρων για την ικανότητά τους να συντονίζουν επιθέσεις με άλλα αεροσκάφη και drones και κοστίζουν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το καθένα στην ακριβότερη έκδοσή τους.

