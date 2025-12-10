242
| Photo by Hisam Hac Omer/Anadolu via Getty Images
Κόσμος

Ο Τομ Μπάρακ υπενθυμίζει στον Ερντογάν: Για να πάρετε τα F-35 πρέπει να ξεφορτωθείτε τους S-400

«Η Τουρκία δεν πρέπει να λειτουργεί, ούτε να κατέχει το σύστημα S-400 προκειμένου να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35» υπογράμμισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα, ο οποίος πάντως σημείωσε την καλή σχέση Τραμπ - Ερντογάν

Protagon Team Protagon Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 15:29
|Photo by Hisam Hac Omer/Anadolu via Getty Images
Κόσμος

Ο Τομ Μπάρακ υπενθυμίζει στον Ερντογάν: Για να πάρετε τα F-35 πρέπει να ξεφορτωθείτε τους S-400

«Η Τουρκία δεν πρέπει να λειτουργεί, ούτε να κατέχει το σύστημα S-400 προκειμένου να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35» υπογράμμισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα, ο οποίος πάντως σημείωσε την καλή σχέση Τραμπ - Ερντογάν

Protagon Team Protagon Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 15:29

Στο ζήτημα της ενδεχόμενης απόκτησης αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου η Αγκυρα να επιστρέψει σε αυτό το πρόγραμμα, αναφέρθηκε ο Τομ Μπάρακ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στη γείτονο.

Η αναφορά του Τομ Μπάρακ, ανθρώπου του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε μέσω ανάρτησης στα social media την Τρίτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τομ Μπάρακ αναφέρει στη σχετική ανάρτησή του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε συνεχείς συζητήσεις με την Τουρκία σχετικά με την επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35 και την κατοχή του ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας S-400.

»Οπως ορίζεται στην αμερικανική νομοθεσία, η Τουρκία δεν πρέπει να λειτουργεί, ούτε να κατέχει το σύστημα S-400 προκειμένου να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Η θετική σχέση μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Ερντογάν έχει δημιουργήσει μια νέα ατμόσφαιρα συνεργασίας, η οποία οδήγησε στις πιο καρποφόρες συζητήσεις που είχαμε για αυτό το θέμα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

»Η ελπίδα μας είναι ότι αυτές οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες που θα ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Τουρκίας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...