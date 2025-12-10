Ο Τομ Μπάρακ υπενθυμίζει στον Ερντογάν: Για να πάρετε τα F-35 πρέπει να ξεφορτωθείτε τους S-400

Στο ζήτημα της ενδεχόμενης απόκτησης αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου η Αγκυρα να επιστρέψει σε αυτό το πρόγραμμα, αναφέρθηκε ο Τομ Μπάρακ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στη γείτονο.

Η αναφορά του Τομ Μπάρακ, ανθρώπου του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε μέσω ανάρτησης στα social media την Τρίτη.

The United States is in ongoing discussions with Türkiye regarding their desire to rejoin the F-35 program and their possession of the Russian-made S-400 air defense system. As laid out in U.S. law, Turkiye must no longer operate nor possess the S-400 system to return to the F-35… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) December 9, 2025

Πιο συγκεκριμένα, ο Τομ Μπάρακ αναφέρει στη σχετική ανάρτησή του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε συνεχείς συζητήσεις με την Τουρκία σχετικά με την επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35 και την κατοχή του ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας S-400.

»Οπως ορίζεται στην αμερικανική νομοθεσία, η Τουρκία δεν πρέπει να λειτουργεί, ούτε να κατέχει το σύστημα S-400 προκειμένου να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Η θετική σχέση μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Ερντογάν έχει δημιουργήσει μια νέα ατμόσφαιρα συνεργασίας, η οποία οδήγησε στις πιο καρποφόρες συζητήσεις που είχαμε για αυτό το θέμα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

»Η ελπίδα μας είναι ότι αυτές οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες που θα ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Τουρκίας».

