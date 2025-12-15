Δημοσκόπηση: Οι Ουκρανοί δεν θέλουν παραχώρηση εδαφών

Τα τρία τέταρτα των Ουκρανών απορρίπτουν σημαντικές παραχωρήσεις ως μέρος μίας ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με ινστιτούτο δημοσκοπήσεων, γεγονός που αποτυπώνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς διαπραγματεύεται υπό την πίεση του Λευκού Οίκου για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να αποκρούσει το αρχικό, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ, σχέδι,ο το οποίο η ίδια και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της θεωρούν ευνοϊκό προς τη Μόσχα και το οποίο ζητά το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς, στα ανατολικά.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει ότι αυτός που πρέπει να αποφασίσει για εδαφικές παραχωρήσεις, είναι ο ουκρανικός λαός με δημοψήφισμα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), το 72% των Ουκρανών είναι έτοιμοι για μια συμφωνία που θα παγώνει τη σημερινή γραμμή του μετώπου και θα περιλαμβάνει κάποιους συμβιβασμούς.

Ωστόσο, το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ένα φιλικό προς τη Ρωσία σχέδιο που περιλαμβάνει την παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών ή περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού της χωρίς να λάβει ξεκάθαρες εγγυήσεις ασφαλείας, είναι «εντελώς απαράδεκτο». Η έρευνα διενεργήθηκε από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή 547 ερωτηθέντων σε υπό ουκρανικό έλεγχο εδάφη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του KIIS, Αντον Χρουσέτσκι, δήλωσε ότι η κοινή γνώμη για το θέμα αυτό παρέμεινε σταθερή τους τελευταίους μήνες εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ.

Το 63% των Ουκρανών είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να πολεμούν, και μόλις το 9% πιστεύουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει έως τις αρχές του 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να εξασφαλίσει γρήγορα ειρήνη στον σχεδόν τετραετή πόλεμο, ενώ ο μεγαλύτερος και καλύτερα εξοπλισμένος ρωσικός στρατός κερδίζει έδαφος στο πεδίο των μαχών.

Το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας, με τον Ζελένσκι να λέει χθες ότι ως αντάλλαγμα η Ουκρανία θα εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, μόλις το 21% των Ουκρανών εμπιστεύεται την Ουάσινγκτον –συγκριτικά με 41% τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει πως συντάσσεται με τη θέση του Κρεμλίνου για την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών.

Στις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες στο Βερολίνο, μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, οι αμερικανοί διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας.

Δηλαδή, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στη Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία “πρέπει να αποσυρθεί”», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Στην ίδια δημοσκόπηση, φαίνεται πως η εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ επίσης μειώθηκε στο 34% από το 43% την ίδια περίοδο.

«Εάν οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι ξεκάθαρες και δεσμευτικές, οι Ουκρανοί δεν θα τις εμπιστευτούν και αυτό θα επηρεάσει τη γενικότερη ετοιμότητα να εγκριθεί το σχετικό ειρηνευτικό πλαίσιο», έγραψε ο Χρουσέτσκι.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης το αίτημά του για εκλογές στην Ουκρανία, κάτι που απαγορεύεται με βάση τον στρατιωτικό νόμο.

Ο Ζελένσκι, του οποίου η πρώτη θητεία έληξε πέρυσι, άφησε να εννοηθεί αυτόν τον μήνα ότι θα είναι ανοικτός σε νέες εκλογές εάν οι ΗΠΑ αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, μόνο το 9% των Ουκρανών θέλουν εκλογές πριν τελειώσουν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του KIIS.

Η εμπιστοσύνη του κοινού στον Ζελένσκι πιθανόν μειώθηκε ύστερα από το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, τον περασμένο μήνα, αλλά τώρα επέστρεψε το 61% μετά την αποπομπή του βασικού του συμβούλου και τις νέες αμερικανικές πιέσεις, δήλωσε ο Χρουσέτσκι.

«Αρα, την επιμονή σε εκλογές στην Ουκρανία η κοινή γνώμη την αντιλαμβάνεται και τη θεωρεί απόπειρα αποδυνάμωσης της χώρας», πρόσθεσε.

