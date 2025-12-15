Γερμανία – Κουρασάο σε τιμές… συναυλίας της Τέιλορ Σουίφτ

Στην τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Ιανουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, επιτέλους, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (στο FIFA.com/tickets) για συγκεκριμένους αγώνες, κι όχι «στα τυφλά» όπως συνέβη στις δύο προηγούμενες «τυχαίες κληρώσεις». Πλέον, γνωρίζουν πότε και πού θα αγωνιστούν οι ομάδες και οι παίκτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά. Καλό αυτό. Το κακό είναι ότι η FIFA διαθέτει τα εισιτήρια σε τιμές απαγορευτικές για ένα μεγάλο μέρος των φιλάθλων.

Για τους αγώνες των ομίλων το κόστος θα είναι τριπλάσιο σε σχέση με εκείνο στο Μουντιάλ του Κατάρ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που δημοσίευσε η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, τα φθηνότερα εισιτήρια του αγώνα Γερμανίας – Κουρασάο στο Χιούστον κοστίζουν από 153 έως 595 ευρώ. Αν για έναν Γερμανό είναι ακριβά, για τους οπαδούς του Κουρασάο είναι… μια περιουσία.

Η Αϊτή είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα δώσει το πρώτο της ματς -το πρώτο εδώ και 52 χρόνια στη διοργάνωση- εναντίον της Σκωτίας. Οπως έγραψε το BBC Sport, τα 153 ευρώ υπερβαίνουν τον μέσο μηνιαίο μισθό στη χώρα, που ανέρχεται σε 125 ευρώ. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την Γκάνα. Εκεί ο μέσος μισθός είναι, περίπου, 215 ευρώ. Κάποιοι άνθρωποι αποταμίευαν χρήματα εδώ και τρία χρόνια με την ελπίδα να βιώσουν έστω για μια φορά αυτή την εμπειρία, όμως τώρα ανακαλύπτουν ότι είναι αδύνατον να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Είναι και το κόστος της διαμονής αβάσταχτο – πολύ υψηλότερο απ’ όσο ήταν σε όλα τα προηγούμενα Μουντιάλ.

Οταν διεκδικούσαν το τουρνουά, πριν από επτά χρόνια, οι διοργανωτές εκτιμούσαν ότι στην εναρκτήρια φάση των αγώνων θα υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις των 17-18 ευρώ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η FIFA είχε υποσχεθεί εισιτήρια των 51 ευρώ. Και τώρα τα διαθέτει σε τριπλάσια τιμή, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση γι’ αυτό. Η οργάνωση οπαδών Football Supporters Europe (FSE) κάλεσε τη FIFA να αναστείλει την πώληση εισιτηρίων μέσω των εθνικών ομοσπονδιών «μέχρι να βρεθεί μια λύση που θα σέβεται την παράδοση, την οικουμενικότητα και την πολιτιστική σημασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Οπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «πρόκειται για μια μνημειώδη προδοσία» που «αγνοεί τη συμβολή των οπαδών στο ποδοσφαιρικό θέαμα». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της FSE, το συνολικό κόστος για έναν φίλαθλο που θα παρακολουθήσει την εθνική του ομάδα σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τον τελικό θα φτάσει, τουλάχιστον, τα 5.923 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο στο Μουντιάλ του 2022.

Τον Ιανουάριο του 2017 η FIFA ανακοίνωσε την αύξηση των φιναλίστ σε 48 (από 32), εξηγώντας ότι επιδιώκει να κάνει τη διοργάνωση πιο «οικουμενική». Πράγματι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα συμμετάσχουν ομάδες που παλαιότερα δεν είχαν την παραμικρή ελπίδα να εμφανιστούν σε τελική φάση. Αλλά στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά θα ταξιδέψουν μόνο οι αποστολές τους. Οι οπαδοί τους θα παρακολουθούν τη γιορτή από μακριά.

Για την κυβέρνηση του ποδοσφαίρου, σημασία έχει να πετύχει τον στόχο των εσόδων, που θα είναι ρεκόρ. Αποφάσισε, λοιπόν, να διαθέσει σε υπερβολικά υψηλές τιμές τα εισιτήρια που διανέμονται μέσω των εθνικών ομοσπονδιών (απευθύνονται στους κατά τεκμήριο πιο πιστούς οπαδούς) και να κρατήσει τα φθηνότερα (Κατηγορίας 4) για τη γενική πώληση, η οποία θα υπόκειται σε δυναμική τιμολόγηση (αναλόγως με τη ζήτηση που θα έχουν εκείνη την εποχή).

Ξέρει τι κάνει ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Μέσα στο πρώτο 24ωρο υποβλήθηκαν 5 εκατομμύρια αιτήσεις. Με δεδομένο ότι κάθε φίλαθλος επιθυμεί να αγοράσει τουλάχιστον δύο εισιτήρια (με όριο τα τέσσερα ανά αγώνα και τα 40 για όλη τη διάρκεια του τουρνουά), σε μια μέρα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Σύμφωνα με το Athletic, σχεδόν 2 εκατομμύρια εισιτήρια διατέθηκαν, ήδη, μέσω των δύο προηγούμενων «τυχαίων κληρώσεων». Οπότε, απομένουν λιγότερα από 5 εκατομμύρια εισιτήρια. Τα πολύ ακριβά θα τα αγοράσουν εύποροι φίλαθλοι από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Τα πολύ φθηνά, ακόμη κι αν δεν έχουν ζήτηση, θα πουληθούν με έκπτωση, η οποία θα επηρεάσει ελάχιστα τον προϋπολογισμό των εσόδων από αυτή την πηγή.

Τα εισιτήρια του τελικού θα κοστίζουν από 3.561 έως 7.387 ευρώ. Τα πιο φθηνά θα είναι επτά φορές ακριβότερα από ό,τι στο Κατάρ. Οι τιμές τους πλησιάζουν εκείνες του εφετινού Super Bowl (3.987-5670 ευρώ, σύμφωνα με το Forbes), που αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό event στις ΗΠΑ. Αυτό το Μουντιάλ θα είναι για τους «έχοντες» περισσότερο από κάθε προηγούμενο. Για όλους τους υπόλοιπους υπάρχει και η τηλεόραση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News