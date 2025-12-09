Ετοιμος για διεξαγωγή εκλογών δηλώνει ο Ζελένσκι

Απάντηση στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο POLITICO ζήτησε διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, έδωσε ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να τις πραγματοποιήσει.

Ταυτόχρονα ο Ζελένσκι κάλεσε τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Ευρώπη να εγγυηθούν για την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας, με δεδομένο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τόνισε ότι εάν υπάρξει αυτή η διασφάλιση τόσο ο ίδιος είναι έτοιμος εντός 60 έως 90 ημερών να προκηρύξει εκλογές.

Πρόσθεσε ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή τους υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Σημείωσε, ακόμη, ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία. Σημείωσε πάντως ότι οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές αποδεικνύουν πως η Μόσχα «δεν έχει καμία πρόθεση για ειρηνευτικές συνομιλίες».

Επεσήμανε ότι το Κίεβο θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να οργανωθεί συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των επόμενων δύο εβδομάδων στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Ανέφερε ότι επιθυμεί να συζητήσει με την αμερικανική πλευρά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένονται νέες επαφές με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Πιέσεις από ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διορία μερικών ημερών για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ, υποστηρίζει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με τους FT, εξομολογήθηκε στους ευρωπαίους συμμάχους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο 06/12, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση. Ενα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα, και μίλησε στη βρετανική εφημερίδα, που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση. Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ενας από τους δυτικούς αξιωματούχους υποστήριξε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει.

«Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα 08/12 μέσω WhatsApp. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει» απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος για τον ουκρανό ομόλογό του.

