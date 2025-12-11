Δημοψήφισμα για παραχώρηση εδαφών προτείνει ο Ζελένσκι

Την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος προκειμένου οι Ουκρανοί να αποφασίσουν ένα θα υπάρξει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, προτείνει ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις αναθεωρημένες προτάσεις που απέστειλε στις ΗΠΑ προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος.

Ο ουκρανός πρόεδρος, τονίζει ότι πέραν του σχεδίου των 20 σημείων που ο ίδιος προτείνει, κάθε πλαίσιο για την ειρήνη θα πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας και συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας από όπου θα αποσυρθούν οι δυνάμεις του Κιέβου, αλλά ότι οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

Ο κ. Ζελένσκι είπε ότι το καθεστώς της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ και ο μελλοντικός έλεγχος του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ήταν τα δύο βασικά σημεία διαφωνίας στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να πιέζει το Κίεβο να κάνει μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία για να σταματήσει η σύγκρουση που ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Οι ΗΠΑ θέλει μόνο η Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τμήματα της περιοχής του Ντόνετσκ, όπου θα εγκαταστήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ των δύο στρατών, είπε ο κ. Ζελένσκι.

«Θέλουν οι ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από το έδαφος της περιοχής του Ντόνετσκ, και ο υποτιθέμενος συμβιβασμός είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν σε αυτό το έδαφος… το οποίο ήδη αποκαλούν «ελεύθερη οικονομική ζώνη», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Αυτό, πρόσθεσε, παρέμεινε ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εντάθηκαν μετά την κατάρτιση από την Ουάσιγκτον ενός σχεδίου για την επίλυση της σύγκρουσης, το οποίο θεωρήθηκε ότι ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

«Εχουμε δύο βασικά σημεία διαφωνίας: το έδαφος του Ντόνετσκ και όλα όσα σχετίζονται με αυτό, και τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Αυτά είναι τα δύο θέματα που συνεχίζουμε να συζητάμε», υπογράμμισε.

Είπε επίσης ότι οποιοσδήποτε πιθανός συμβιβασμός σχετικά με το έδαφος θα πρέπει να αποφασιστεί με δημοψήφισμα. «Πιστεύω ότι ο λαός της Ουκρανίας θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε μέσω εκλογών είτε μέσω δημοψηφίσματος, πρέπει να υπάρχει μια θέση από τον λαό της Ουκρανίας», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News