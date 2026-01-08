Ουκρανία: Ενα εκατ. νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό μετά από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικά πλήγματα τη νύχτα της Τετάρτης προκάλεσαν σχεδόν καθολικό μπλακ άουτ στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια έχουν μείνει σχεδόν εντελώς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», ανέφερε σχετική ανακοίνωση στο Telegram.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, για να αποκατασταθεί η παροχή θέρμανσης και η υδροδότηση σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές», ανακοίνωσε ο Ολέκσιι Κουλέμπα, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης αρμόδιος για την ανοικοδόμηση.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε σχεδόν 800.000 καταναλωτές στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Το υπουργείο Ενέργειας πρόσθεσε πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και σε οκτώ ορυχεία στην περιοχή, τα οποία όμως οι εργάτες έχουν ήδη εκκενώσει.

