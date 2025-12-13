Πυροβολισμοί με πολλά θύματα στο Πανεπιστήμιο Brown

Συναγερμός για παρουσία ενόπλου και πυροβολισμούς με πολλούς τραυματίες στις εγκαταστάσεις του φημισμένου πανεπιστημίου Μπράουν (Brown University), στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Αϊλαντ, σήμανε το Σάββατο (13.12) η αμερικανική αστυνομία, ύστερα από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley».

Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ρόουντ Αϊλαντ έσπευσαν στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο οι φοιτητές και το προσωπικό κλήθηκαν να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια. Το NBC έκανε λόγο για πολλούς τραυματίες.

BREAKING: Multiple victims in a mass shooting at Brown University in Providence, Rhode Island. A male suspect is in custody, according to police scanner. pic.twitter.com/7psdoJkAFB — Breaking911 (@Breaking911) December 13, 2025



«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποίησε η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

