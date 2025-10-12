Πού «χάνονται» οι μεγαλοεπιχειρηματίες της Κίνας;

Εως πρόσφατα ο Γιου Φαξίν ήταν περισσότερο γνωστός ως κορυφαίος επιστήμονας και επιχειρηματίας, με εξειδίκευση στους προηγμένους ημιαγωγούς στρατιωτικής χρήσης. Αλλά στις 22 Σεπτεμβρίου προκάλεσε ντόρο για έναν άλλο λόγο.

Η εταιρεία του, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης Great Microwave Technology, αποκάλυψε ότι ο κινέζος επιστήμονας και επιχειρηματίας είχε απαχθεί από την υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Κίνας. Σήμερα ο Γιου Φαξίν τελεί υπό «λιουτζί», όπως ονομάζεται στα κινεζικά μια εξωδικαστική μορφή κράτησης, η οποία κατέληξε να αποτελεί φόβο και τρόμο για τους επιχειρηματίες της Κίνας.

Οι οποίοι, φυσικά, έχουν και άλλες έγνοιες: η κινεζική οικονομία δεν κατάφερε να ανακάμψει πλήρως από την πανδημία, το καταναλωτικό κλίμα είναι στην καλύτερη περίπτωση υποτονικό, η υπερπαραγωγή προκαλεί προβλήματα, ενώ ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφεται μια συρρίκνωση του λιανικού εμπορίου, ενώ ο αριθμός των ζημιογόνων βιομηχανικών επιχειρήσεων κυμαίνεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ταυτόχρονα, όμως, όπως συνοψίζει ο Economist, «καθώς οι οικονομικές προοπτικές επιδεινώνονται, οι θεσμικές ατέλειες της Κίνας ανησυχούν ολοένα περισσότερο την επιχειρηματική ελίτ. Οι επίσημες έρευνες για επικεφαλής εταιρειών αυξάνονται, όπως αυξάνονται και οι δικαστικές αποφάσεις που περιορίζουν την ελευθερία τους να ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα. Μια έξαρση αυτοκτονιών μεταξύ διευθυντών κατά το τρέχον έτος θεωρείται ευρέως ως απόδειξη της εντεινόμενης πίεσης».

Κύρια πηγή ανησυχίας αποτελούν κυρίως οι κρατήσεις τύπου «λιουτζί». Οπως εξηγείται στο βρετανικό δημοσίευμα, το συγκεκριμένο ποινικό μέτρο θεσπίστηκε το 2018 στο πλαίσιο της εκστρατείας του Σι Τζινπίνγκ κατά της διαφθοράς. Αρχικά στο στόχαστρο βρέθηκαν μέλη του κόμματος, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πλέον όμως απειλούνται και επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Για να τεθεί κάποιος υπό κράτηση τύπου «λιουτζί» δεν απαιτείται δικαστική απόφαση, ενώ οι κρατούμενοι στερούνται του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο. Μετά την τροποποίηση των κανόνων, τον περασμένο Ιούνιο, οι Aρχές μπορούν να κρατούν άτομα έως και για οκτώ μήνες, ανακρίνοντάς τα ασταμάτητα, ενώ μετά από το πέρας των οκτώ μηνών μπορούν να επικαλεστούν, γενικά και αόριστα, νέες υποψίες για να ανανεώσουν τον χρόνο κράτησης. Τα κελιά συνήθως δεν έχουν παράθυρα, τα φώτα είναι διαρκώς αναμμένα και οι κρατούμενοι συχνά έχουν 24ωρη επίβλεψη, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν την τουαλέτα…

«Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, επικεφαλής εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εξαφανίζονται μέσα σε αυτό το ζοφερό σύστημα με συγκλονιστικό ρυθμό», σχολιάζουν οι δημοσιογράφοι του Economist, οι οποίοι κατέγραψαν 39 περιπτώσεις έως τα τέλη του προηγούμενου μήνα ή περίπου μία εξαφάνιση την εβδομάδα. «Αυτό ξεπερνά ήδη το ρεκόρ του προηγούμενου έτους. Αλλά είναι μόνον ένα μικρό μέρος της ευρύτερης εικόνας», σημειώνουν οι Βρετανοί, εξηγώντας πως τα περισσότερα από τα διευθυντικά στελέχη που μπαίνουν στο στόχαστρο των Αρχών εργάζονται σε μη εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι υποχρεωμένες να εξηγήσουν στους επενδυτές γιατί εξαφανίζονται οι διευθυντές τους.

Οι συνολικές κρατήσεις – κρατικών/κομματικών αξιωματούχων και επιχειρηματιών– αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% το 2024, φτάνοντας τις 38.000 περίπου, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας της Κεντρικής Επιτροπής Επιθεώρησης Πειθαρχίας της Κίνας. Η υπηρεσία έχει δηλώσει επίσης ότι μόνον πέρυσι έλαβε κάποια μορφή πειθαρχικών μέτρων εναντίον τουλάχιστον 60.000 εργαζομένων στη βιομηχανία των φαρμάκων και 17.000 στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα.

Η κατάσταση καθίσταται ακόμη πιο ζοφερή για τον επιχειρηματικό κόσμο λόγω της αύξησης των αυτοκτονιών. Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, τουλάχιστον πέντε εξέχοντα διευθυντικά στελέχη πήδηξαν στο κενό. Σοκ στους επιχειρηματικούς κύκλους προκάλεσε η αυτοκτονία του Γουάνγκ Λινπένγκ, ιδρυτή μιας εξαιρετικά κερδοφόρας αλυσίδας πολυκαταστημάτων, ο οποίος κάποτε ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στην επαρχία Χουμπέι, τόπο καταγωγής του (με πληθυσμό άνω των 58 εκατομμυρίων).

Τον Απρίλιο ο Λινπένγκ τέθηκε υπό κράτηση «λιουτζί». Αφέθηκε ελεύθερος στα τέλη Ιουλίου, αλλά το όνομά του παρέμεινε στα κατάστιχα των Αρχών. Η αυτοκτονία του, μόλις μέρες μετά την αποφυλάκισή του, είναι μόνο μία από τις λίγες «που αποκαλύπτονται», είπε στον Economist ένας κινέζος δικηγόρος, διατηρώντας την ανωνυμία του. «Εχουν σημειωθεί πολλές ακόμη, για τις οποίες κανείς δεν γνωρίζει τίποτα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News