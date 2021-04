Ο Ομιλος SOFTONE ενισχύει τη διοικητική του ομάδα

Ο Όμιλος SOFTONE, μέλος του Ομίλου εταιρειών Olympia, ανακοινώνει την ενίσχυση της διοικητικής του ομάδας με την προσθήκη του Πάνου Μαρτίνη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Αντώνης Κυριαζής, μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αναλαμβάνει Εκτελεστικός Πρόεδρος, συνεχίζοντας με την ίδια ένταση να συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιτυχημένη πορεία του Ομίλου.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος Πάνος Μαρτίνης αποτελεί ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη στην αγορά της πληροφορικής, προερχόμενος από την UPSTREAM, όπου διετέλεσε επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής, με επιπλέον αρμοδιότητες Διοίκησης των Στρατηγικών Συνεργασιών και Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη της UPSTREAM σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες και επιτυχημένες εταιρείες digital commerce/marketing software στον κόσμο. Επίσης, έχει στο ενεργητικό του υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, όπως η Dell και η Deloitte. Είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Wharton School of the University of Pennsylvania, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το London School of Economics. Η ένταξή του στο δυναμικό του Ομίλου SOFTONE αποτελεί μία στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της διοικητικής ομάδας του Ομίλου με καταξιωμένα στελέχη, στοχεύοντας στην εδραίωση της ηγετικής της θέσης στην αγορά της πληροφορικής.

Ο Αντώνης Κυριαζής, εκτελεστικός πρόεδρος της SoftOne ανέφερε: «Η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας του Ομίλου της SOFTONE με στελέχη του βεληνεκούς του Πάνου Μαρτίνη έχει ως στόχο να επιταχύνει την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας. Με τον Πάνο μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, αρχές και στόχους. Είμαι πεπεισμένος ότι μαζί θα αναλάβουμε και θα υλοποιήσουμε πρωτοβουλίες που θα επαναπροσδιορίσουν τα δεδομένα και τους συσχετισμούς της αγοράς σε όλα τα επίπεδα».

Ο Πάνος Μαρτίνης, διευθύνων σύμβουλος της SoftOne ανέφερε: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό που αναλαμβάνω τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου SOFTONE. H SOFTONE είναι ένα από τα λιγότερο διαφημισμένα success stories εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ο συνδυασμός της καινοτομίας στην ανάπτυξη προϊόντων και της άψογης εμπορικής εκτέλεσης, οι εξαιρετικοί άνθρωποι και το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας, αποτελούν βασικά θεμέλια ώστε να κάνουμε τη SOFTONE στρατηγικό σύμμαχο για κάθε εταιρεία που θέτει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως προτεραιότητα».

