Λεγεώνα των Ξένων: Δύναμη στο κρασί και τα απεριτίφ

Η γαλλική Λεγεώνα των Ξένων, μια επίλεκτη δύναμη της οποίας οι άνδρες έχουν πολεμήσει στο Αφγανιστάν, το Μάλι και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αυτόν τον αιώνα, εκτός των κατορθωμάτων της στο πεδίο είναι γνωστή και για τις παροχές της στους απόστρατους. Παράγει, ταυτόχρονα, και τα δικά της κρασιά, ενώ πρόσφατα λάνσαρε και ένα απεριτίφ!

Kάποιοι απόστρατοι της Λεγεώνας διαμένουν και βοηθούν στις εργασίες του οινοποιείου-ξενώνα Ζαν Ντανζού, στο βραχώδες Ορος Σεν-Βικτουάρ, στην περιφέρεια της Προβηγκίας. Ο μάραθος που καλλιεργείται σε αυτό το τόσο ασυνήθιστο «γηροκομείο», είναι πλέον σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, βασικό συστατικό του βραβευμένου απεριτίφ της Λεγεώνας, που παρασκευάζεται από γλυκάνισο και γλυκόριζα, καθώς και από άλλα φυτά.

Η Λεγεώνα αγόρασε την έκταση το 1954 για να στεγάσει χιλιάδες λεγεωνάριους που επέστρεφαν τραυματισμένοι από τον πρώτο πόλεμο στην Ινδοκίνα. Σήμερα, 64 βετεράνοι ζουν στους χώρους του κάστρου του 17ου αιώνα, φροντίζοντας αμπέλια και κατασκευάζοντας ειδώλια από ελαιόλαδο, μέλι και πηλό, τα οποία διατίθενται εμπορικά από τη Λεγεώνα.

Αλλά το κύριο προϊόν του κτήματος είναι το κρασί. Το Institution des Invalides de la Légion étrangère, όπως ονομάζεται επίσημα ο ξενώνας, πουλάει περίπου 200.000 μπουκάλια κόκκινου, λευκού και ροζέ κρασιού ετησίως, αριθμοί που καθιστούν την Λεγεώνα έναν από τους μεγαλύτερους οινοπαραγωγούς στην Ακτή της Προβηγκίας, σύμφωνα με τους Times.

Η οινοποιία εξασφαλίζει ένα μέρος των εσόδων, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από κληροδοτήματα παλαιών λεγεωνάριων. Πολλοί από αυτούς πολέμησαν στον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Αλγερίας στη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, εποχές που η Λεγεώνα διέθετε 50.000 άνδρες – σήμερα έχει στις τάξεις της 9.500. Επιχειρώντας να επεκτείνουν τα έσοδα της οργάνωσης, οι υπεύθυνοι του ξενώνα προχωρούν στην παραγωγή νέων αλκοολούχων ποτών.

Το τελευταίο είναι το απεριτίφ, ένα ποτό εμβληματικό στη νότια Γαλλία, όπου εδρεύει η Λεγεώνα, η οποία ιδρύθηκε από τον βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο το 1831, αρχικά για να υπερασπιστεί τα αυτοκρατορικά συμφέροντα της Γαλλίας – και το 1962 μετέφερε την έδρα της από την Αλγερία στην πόλη Ομπάν, 40 χιλιόμετρα νότια του Πουιλουμπιέ.

Η Λεγεώνα συνεργάζεται με το τοπικό αποστακτήριο Maison Ferroni για τη δημιουργία του Képi Blanc, απεριτίφ που πήρε την ονομασία του από τα λευκά καπέλα της Λεγεώνας και παρασκευάζεται από τον μάραθο του οινοποιείου, με την προσθήκη μπαχαρικών από την Καμπότζη και εστραγκόν από το Μεξικό. Το τελευταίο συστατικό αποτελεί φόρο τιμής στον Ζαν Ντανζού, τον λεγεωνάριο που πέθανε πολεμώντας για τον Ναπολέοντα Γ’ στο Μεξικό το 1863 και από τον οποίο πήρε το όνομά του το κτήμα.

Προ διετίας το αποστακτήριο επικοινώνησε με τη Λεγεώνα ζητώντας ένα περίπτερο στην ετήσια εκδήλωση οινοποσίας του κτήματος, και έτσι γεννήθηκε η ιδέα, αναφέρουν οι Times. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Képi Blanc κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα Γαλλικά Βραβεία Ποτών στο Παρίσι, και η πρώτη σειρά 650 φιαλών του απεριτίφ εξαντλήθηκε σε ένα δείπνο παρουσίασης εντός τεσσάρων ωρών. Η τιμή ξεκίνησε από τα 25 ευρώ το μπουκάλι, αλλά πλέον έχει εκτοξευθεί στα 120 ευρώ στο eBay.

Βουλευτές και επώνυμοι έχουν γίνει φανατικοί του απεριτίφ, το οποίο είναι αρωματικό και αρκετά δυνατό καθώς, σε αντίθεση με όσα είναι μαζικά διαθέσιμα στην αγορά και πίνονται αναμεμιγμένα με νερό, είναι φτιαγμένο για να πίνεται σκέτο. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του προορίζονται για την προσθήκη ενός ακόμα ξενώνα και ενός νέου συνεδριακού κέντρου του ιδρύματος των βετεράνων – καθώς και ενός μουσείου και ενός ιατρείου.

Ο γηραιότερος κάτοικος του ξενώνα-οινοποιείου είναι 92 ετών, ενώ ο νεότερος είναι μόλις 38. Οι βετεράνοι μετακινούνται τακτικά και είναι ελεύθεροι να πηγαίνουν διακοπές και να επισκέπτονται τις οικογένειές τους. Κάποιοι έχουν δικά τους αυτοκίνητα, ενώ τρεις εξ’ αυτών είναι παντρεμένοι. Πέρα από τους βετεράνους, το κτήμα φιλοξενεί και 12 λεγεωνάριους που αναρρώνουν από διάφορα νοσήματα.

Στο παρελθόν, η Λεγεώνα των Ξένων προσλάμβανε αδιακρίτως απόκληρους από όλο τον κόσμο, αλλά πλέον απορρίπτει όσους έχουν βεβαρυμένο ποινικό μητρώο. Εξακολουθεί, όμως, να προσφέρει στους νεοσύλλεκτους νέο όνομα, το οποίο μπορούν να διατηρήσουν, ή να απορρίψουν επιστρέφοντας στο πραγματικό τους, μετά από τους έξι μήνες της θητείας τους.

Η Λεγεώνα επίσης εξακολουθεί να τηρεί για τα μέλη της παραδόσεις όπως το χριστουγεννιάτικο γεύμα στον ξενώνα με τους συναδέλφους τους, αντί με την οικογένειά τους. Αλλά και η στρατιωτική θητεία τους παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη – 13 λεγεωνάριοι έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν και το Μάλι μεταξύ 2001 και 2014.

Το ίδρυμα δέχεται βετεράνους με κάθε είδους ασθένεια ή αναπηρία, εκτός από όσους πάσχουν από άνοια, καθώς δεν διαθέτει τους πόρους που απαιτούνται για την φροντίδα τους. Σύμφωνα με τους Times, ο ξενώνας φιλοξενεί αρκετούς Βρετανούς, λίγους Πολωνούς και Ρουμάνους, καθώς και έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό βετεράνων από το Νεπάλ, τη Μαδαγασκάρη και τη Νότια Αμερική. Στην πλειοψηφία τους, βέβαια, είναι Γάλλοι – καθώς συνθέτουν το 10% των εν ενεργεία λεγεωνάριων.

