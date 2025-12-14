Θέλεις να ψωνίσεις δώρα; Ρώτα την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εποχή των χριστουγεννιάτικων αγορών είναι εδώ: οι καταναλωτές περιπλανιούνται σε καταστήματα ή σκρολάρουν ατελείωτα σε e-commerce πλατφόρμες προσπαθώντας να βρουν τα κατάλληλα δώρα για τους αγαπημένους τους. Κάποιοι απολαμβάνουν τη διαδικασία της επιλογής, πολλοί όμως δυσκολεύονται ή βαριούνται.

Οπως επισημαίνει ο Economist, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναθέτουν τη διαδικασία στην Tεχνητή Nοημοσύνη χρησιμοποιώντας chatbots ως προσωπικούς βοηθούς αγορών.

Τα chatbots των AI εργαλείων μπορούν να ακούσουν τις προτιμήσεις των χρηστών, να δημιουργήσουν λίστες με κατάλληλα προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές και χαρακτηριστικά.

Εφέτος, σύμφωνα πάντα με το βρετανικό περιοδικό, το οποίο επικαλείται έρευνα της Shopify, περίπου τα δύο τρίτα των καταναλωτών σε πλούσιες χώρες και τα πέντε έκτα των νέων ηλικίας 18-24 ετών σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ΤΝ για τις αγορές τους.

Μελέτη της McKinsey δείχνει ότι οι συμβουλές για αγορές είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής χρήση της ΤΝ στις ΗΠΑ, πίσω μόνο από τη γενική αναζήτηση, αλλά μπροστά από την υποβοήθηση στη συγγραφή κειμένων.

Η εξέλιξη των εργαλείων αυτών σημαίνει πλέον πως οι καταναλωτές μπορούν να ολοκληρώνουν τις αγορές τους απευθείας μέσω των ΤΝ chatbots. Η McKinsey εκτιμά ότι έως το 2030 οι παγκόσμιες πωλήσεις που θα πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών βοηθών θα φτάσουν τα 3 με 5 τρισ. δολάρια.

Οι εταιρείες ΤΝ στοιχηματίζουν ότι η τεχνολογία τους θα φέρει το επόμενο μεγάλο κύμα ανατροπής στο λιανικό εμπόριο, με τρόπο παρόμοιο με το e-commerce στην αρχή της ψηφιακής εποχής.

Παράλληλα, οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς κινούνται με διαφορετικές στρατηγικές. Η OpenAI, παρά το γεγονός ότι έχει αφήσει σε δεύτερη μοίρα την ενσωμάτωση διαφημίσεων στο ChatGPT, έχει συνάψει συνεργασίες με τη Shopify και την Etsy, ώστε οι έμποροι να πωλούν προϊόντα απευθείας μέσω του chatbot έναντι αμοιβής.

Η Google, που παραδοσιακά αποτελεί το πρώτο σημείο αναζήτησης για πολλούς αγοραστές, σύμφωνα με την Economist εξετάζει την αγορά ειδικών εργαλείων που θα επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν κρατήσεις, να ελέγχουν τιμές και να αγοράζουν προϊόντα μέσω ΤΝ.

Οι λιανέμποροι, όμως, δεν μένουν αδρανείς. Ορισμένοι, όπως η Amazon, εμποδίζουν την ΤΝ να συλλέγει δεδομένα από τις ιστοσελίδες τους και αναπτύσσουν δικούς τους ψηφιακούς βοηθούς, όπως ο Rufus, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος από 250 εκατ. χρήστες.

Αλλοι, όπως η Walmart, συνεργάζονται ανοιχτά με chatbots, επιτρέποντας την πώληση προϊόντων απευθείας μέσω αυτών. Η Walmart αναφέρει ότι ένα τρίτο των επισκέψεων στην ιστοσελίδα της μέσω παραπομπών προέρχεται από ChatGPT.

Η εμπειρία δείχνει ότι τα chatbots αποδίδουν καλύτερα σε προϊόντα με σαφή και συγκρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως ηλεκτρικές σκούπες, ενώ δυσκολεύονται σε πιο προσωπικά και υποκειμενικά είδη, όπως τα ρούχα και τα καλλυντικά. Οπως επισημαίνει στο βρετανικό περιοδικό η Τζούλι Μπόρνσταϊν, ιδρύτρια της Daydream, «στις κατηγορίες που βασίζονται στο γούστο δεν μιλάμε για τα χαρακτηριστικά προϊόντος αλλά για την αίσθηση και το vibe του».

Η εμπορική διάσταση παραμένει κρίσιμη. Καθώς τα brands προσπαθούν να επηρεάσουν τις προτάσεις των ΤΝ εργαλείων, αναπτύσσονται νέες τεχνικές ώστε τα προϊόντα τους να εμφανίζονται στις αναζητήσεις των ψηφιακών βοηθών.

Ταυτόχρονα, οι φυσικές βιτρίνες αποκτούν ξανά σημασία: οι καταναλωτές θέλουν την ανθρώπινη επαφή και την εμπειρία της επίσκεψης στα καταστήματα, ειδικά για είδη που θέλουν να αγγίξουν ή να δοκιμάσουν. Σύμφωνα με έρευνα της Shopify, εφέτος το 75% των αγοραστών εκτιμά τις προσωπικές συναλλαγές, έναντι 54% το 2024.

Με λίγα λόγια, τα φετινά Χριστούγεννα η ΤΝ δεν αντικαθιστά απλώς τον άνθρωπο στις αγορές. Αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε, επηρεάζει τη στρατηγική των λιανεμπόρων και προσφέρει νέους τρόπους για να συνδυαστεί η ψηφιακή τεχνολογία με την προσωπική εμπειρία

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News