Η κλιματική αλλαγή πίσω από τις πλημμύρες στην Ασία

Στα τέλη Νοεμβρίου, στην Ασία, οι εποχικές βροχές (μουσώνες) συνδυάστηκαν με δύο τροπικούς κυκλώνες, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε τεράστια έκταση, από τη Σρι Λάνκα μέχρι τη Σουμάτρα της Ινδονησίας, το νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης και το βόρειο τμήμα της Μαλαισίας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Υπάρχουν και τρία εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε στην Corriere della Sera η Ελενα Τέμπανο.

«Ολα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν επιδεινωθεί από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η θερμότερη ατμόσφαιρα περιέχει περισσότερη υγρασία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες των ωκεανών ενισχύουν τις καταιγίδες». Οι βροχοπτώσεις στη Σρι Λάνκα, στη Σουμάτρα, στην Ινδονησία, στην Ταϊλάνδη και στη Μαλαισία, καθώς και στις Φιλιππίνες, στο Βιετνάμ, στη Μιανμάρ και σε περιοχές της Καμπότζης και του Λάος, κατέγραψαν τα υψηλότερα επίπεδα από το 2012. Σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τον μέσο όρο του Νοεμβρίου 1991-2020 κατά ένα μέτρο.

Στη νοτιοανατολική Ταϊλάνδη, όπως υπολογίστηκε, η συνολική μηνιαία βροχόπτωση ξεπέρασε το 1,5 μέτρο σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με δεδομένα που συνδυάζουν αρχεία σταθμών, δορυφορικές παρατηρήσεις και μετεωρολογικά μοντέλα. Στο Βιετνάμ οι βροχοπτώσεις έφθασαν σε επίπεδα-ρεκόρ στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ, καθώς και σε μεγάλες περιοχές που συνορεύουν με την Καμπότζη. Στις Φιλιππίνες τα ρεκόρ βροχοπτώσεων καταρρίφθηκαν επίσης στο βόρειο αρχιπέλαγος.

Οικολόγοι, ειδικοί, ακόμη και η ινδονησιακή κυβέρνηση έχουν τονίσει τον ρόλο της αποψίλωσης των δασών στις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών έχει αυξήσει τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο δυτικό άκρο της Σουμάτρας, που είχε πληγεί και το 2004. Η ανθρώπινη δραστηριότητα παίζει επίσης ρόλο εδώ.

«Αυτό που συνέβη δεν είναι απλή φυσική καταστροφή, αλλά το αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ ενός εξαιρετικού κλιματικού κύκλου και ενός τοπίου, το οποίο σταδιακά απογυμνώνεται από τις φυσικές άμυνές του» έγραψε στο Climate Home News ο Ronny P. Sasmita, αναλύτρια στο Indonesia Strategic and Economics Action Institution. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον κυκλώνα που σχηματίστηκε στο Στενό Μάλακα, προκαλώντας ημέρες βροχής.

Ντόπιοι μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν είχαν ξαναδεί τόσο καταρρακτώδη πλημμύρα. «Οι πλημμύρες δεν κατέβασαν μόνο νερό, αλλά και φερτά υλικά. Τα βίντεο που έγιναν viral έδειξαν ποτάμια μεταμορφωμένα σε ιμάντες μεταφοράς ξυλείας, παραλίες καλυμμένες με κορμούς και γέφυρες μπλοκαρισμένες από ξεριζωμένα δέντρα» παρατήρησε η Sasmita.

«Ανεξάρτητες ομάδες παρακολούθησης έχουν αναφέρει ότι η Ινδονησία έχασε περισσότερα από 260.000 εκτάρια δάσους το 2024, από τα οποία τα 90.000 εκτάρια μόνο στο νησί της Σουμάτρας. Αυτό το επίπεδο ετήσιας απώλειας τοποθετεί την Ινδονησία μεταξύ των περιοχών με την υψηλότερη τροπική αποψίλωση των δασών στον κόσμο».

Χωρίς δέντρα, η γη είναι πιο εκτεθειμένη στη διάβρωση και τις κατολισθήσεις. Η Ινδονησία είναι ο δέκατος μεγαλύτερος εξαγωγέας ξυλείας στον κόσμο και η βιομηχανία ξυλείας αποτελεί σημαντικό πόρο. Αλλά τώρα τα θύματα των πλημμυρών πληρώνουν το τίμημα.

Από τα επίκεντρα της καταστροφής ήταν το Βιετνάμ. «Φέτος, το Βιετνάμ έχει πληγεί από 14 τυφώνες. Ο μέσος όρος πριν από μερικές δεκαετίες ήταν πέντε. Η βροχή των τελευταίων ημερών δεν προκλήθηκε καν από κυκλώνα, αλλά από μια 15η καταιγίδα που σχηματίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της χώρας» εξηγούν οι New York Times.

«Γεωγραφικά το Βιετνάμ είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Μελέτη του 2024 το αναγνώρισε ως το καυτό σημείο της κλιματικής αλλαγής, δείχνοντας ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες, οι οποίες προσθέτουν υγρασία στην ατμόσφαιρα και θερμαίνουν τη Νότια Σινική Θάλασσα, συνδυάζονται με συστήματα τυφώνων για να δημιουργήσουν μια δίνη κινδύνου».

Ο πόλεμος ή το κλίμα θα μας κόψει το εσπρεσάκι;

Το τελικό σχόλιο της συντάκτριας της Corriere: «Σε μια εποχή που η Ευρώπη ασχολείται με πολέμους στο κατώφλι της, οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή στην Ασία φαίνονται πολύ μακρινές. Αλλά αυτό που συμβαίνει εκεί είναι μόνο ένα παράδειγμα τού πώς η υπερθέρμανση του πλανήτη θα επηρεάσει ολόκληρες περιοχές, προκαλώντας αστάθεια και αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμού, με καταρρακτώδεις επιπτώσεις.

»Ο κακός καιρός στο Βιετνάμ είναι προορισμένος να επηρεάσει και τα τραπέζιά μας: είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός καφέ στον κόσμο και ο κορυφαίος παραγωγός καφέ Robusta. Τώρα επλήγησαν φυτείες. Η συγκομιδή αναβλήθηκε και έτσι υπήρξε αύξηση των τιμών χονδρικής πώλησης του καφέ».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News