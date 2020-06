Η Μελάνια που όλοι γνωρίζουν και κανένας δεν ξέρει

Είναι ερωτευμένοι ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ ή μήπως πρόκειται για έναν γάμο συμφέροντος; «Η αγάπη είναι κάτι περίπλοκο», απαντάει η Μέρι Τζόρνταν, δημοσιογράφος της Washington Post και συγγραφέας μιας νέας βιογραφίας της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, «και η αγάπη των Τραμπ είναι εξαιρετικά περίπλοκη», τονίζει.

Η Τζόρνταν έκανε περισσότερες από εκατό συνεντεύξεις, μίλησε με πολλούς υπαλλήλους του Λευκού Οίκου και άλλους που βλέπουν το πρώτο ζευγάρι της Αμερικής από κοντά, και λέει ότι κοιμούνται πάντα σε χωριστά υπνοδωμάτια: «Δεν ξέρω κανένα ζευγάρι που να περνάει τόσο πολύ χρόνο χωριστά. Συχνά βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, αλλά ποτέ κοντά. Εκείνη σπάνια πηγαίνει στη Δυτική Πτέρυγα. Δεν της αρέσει να παίζει γκολφ. Έχει το δικό της μικρό σπα. Της αρέσει να είναι απομονωμένη. Είναι μοναχική. Είναι μοναχικός. Είναι απόλυτα ευτυχείς ζώντας χωριστά», λέει η συγγραφέας της βιβλίου «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Αλλά δεν είναι τόσο απλό, γράφει στον Guardian ο Ντέιβιντ Σμιθ, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στην Ουάσινγκτον.

Η Μελάνια είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο τηλεφωνεί ο Τραμπ μετά από μια ομιλία ή μια συγκέντρωση, «επειδή την εμπιστεύεται. Δεν εμπιστεύεται πολλούς ανθρώπους. Έχουν λοιπόν μια πολύ ασυνήθιστη σχέση, αλλά υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ τους, έχουν κάνει μια συμφωνία από την αρχή. Εκείνος αγαπά τον εαυτό του, αγαπά τη δουλειά του, έχει τη δική του ζωή και ξοδεύει πολύ χρόνο μακριά της. Κι εκείνη συμφωνεί απόλυτα με αυτό».

Ο ανορθόδοξος γάμος τους -ζουν μεν χωριστές ζωές, αλλά είναι αχώριστοι- θα μπορούσε να συγκριθεί με τον γάμο των Φράνκλιν και Ελεάνορ Ρούσβελτ, αλλά η σύγκριση των δύο ζευγαριών τελειώνει εκεί. Η Μελάνια Κνάους, μοντέλο από τη Σλοβενία, είναι η δεύτερη σύζυγος προέδρου που δεν είναι γεννημένη στις ΗΠΑ (μετά την Λουίζα Άνταμς το 1825) και παρά τις προσπάθειες των μέσων μαζικής ενημέρωσης του 21ου αιώνα να μάθουν κάτι περισσότερο, παραμένει μια άγνωστη και κρυψίνους σαν Σφίγγα.

Η Μέρι Τζόρνταν σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας γυναίκας με περισσότερες γνώσεις και έλεγχο από ό,τι πιστεύεται. Γράφει για παράδειγμα, ότι η Μελάνια καθυστέρησε να πάει στον Λευκό Οίκο όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2016 επειδή διαπραγματεύτηκε εκ νέου την προηγούμενη συμφωνία τους.

Μοιάζει επίσης με τον Τραμπ περισσότερο από όσο υποθέτουν πολλοί. Υποστήριξε τη θεωρία συνωμοσίας για τον Μπαράκ Ομπάμα -ότι ο επί δύο θητείες πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε αμερικανική υπηκοότητα επειδή δεν είχε γεννηθεί επί αμερικανικού εδάφους και συνεπώς δεν θα έπρεπε να ήταν καν υποψήφιος για το αξίωμα αυτό- και αντιτάχθηκε σε φίλους που αστειεύονταν για το μέγεθος του πέους του συζύγου της: «Μην το λες αυτό, είναι πραγματικός άντρας». Οπότε, γράφει ο Ντέιβιντ Σμιθ στον Guardian, στο τέλος των 286 σελίδων του βιβλίου της Τζόρνταν, το hashtag #FreeMelania ακούγεται κάπως κούφιο.

Η βραβευμένη το 2003 με Pulitzer δημοσιογράφος ακολούθησε τα βήματα της Μελάνια για πέντε χρόνια και δυσκολεύτηκε ασυνήθιστα ακόμη και σε στοιχειώδη γεγονότα.

Ο εσωτερικός κύκλος της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ είναι μικρός, οι πρώην υπάλληλοί της έχουν υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας και οι παλιοί γνωστοί της στην Ευρώπη αποθαρρύνθηκαν να μιλήσουν: «Στις τρεις δεκαετίες που εργάζομαι ως ανταποκρίτρια σχεδόν σε όλο τον κόσμο, έχω γράψει συχνά για απρόθυμους να μιλήσουν και κρυψίνοες, ανάμεσά τους ο επικεφαλής ενός καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό και μια Γιαπωνέζα πριγκίπισσα, τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με το να προσπαθείς να καταλάβεις την Μελάνια», γράφει η Τζόρνταν.

Και προσθέτει στην τηλεφωνική της συνέντευξη στον Guardian: «Ήταν πάντα στις ειδήσεις, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κόσμου αλλά δεν μπορούσα να βρω βασικές πληροφορίες γι’ αυτήν. Ένας φωτογράφος μου είπε: “Είναι σαν φάντασμα. Όλοι την αναγνωρίζουν, αλλά κανείς δεν την ξέρει”».

Η Τζόρνταν ταξίδεψε στη Σλοβενία, όπου μεγάλωσε η Μελάνια, και στην Αυστρία, τη Γαλλία και την Ιταλία, όπου εργάστηκε πριν μεταναστεύσει στην Αμερική το 1996: «Οταν έφτασε στη Νέα Υόρκη έκανε παρέα με όλους αυτούς τους εξαιρετικά πλούσιους ανθρώπους, και ήταν, όπως είπε μια φίλη, σαν να είχε πάρει μια μεγάλη παλιά γόμα και να μην υπήρχε τίποτα από το παρελθόν».

Η Μελάνια συνάντησε τον Τραμπ στο Μανχάταν το 1998. Τι είδε σ’ αυτόν; «Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν διαφορετικός τη δεκαετία του 1990. Υπήρχαν πολλές γυναίκες που τον ακολουθούσαν. Δεν ήταν στην πολιτική. Ήταν γοητευτικός και διασκεδαστικός, όχι το πολωτικό άτομο που γνωρίζουμε τώρα, και έχει ειπωθεί ότι ήταν πολύ καλύτερος από τους άλλους ηλικιωμένους πλούσιους που ακολουθούν μοντέλα», παρατηρεί η Τζόρνταν.

«Ηταν η εποχή των supermodels, και αν είχες χρήματα, πήγαινες σε πάρτι με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ο Τραμπ δεν έπινε, δεν έπαιρνε ναρκωτικά και δεν ζητούσε πολλά. Ήθελε απλώς μια πανέμορφη γυναίκα, ώστε να μπορεί να εμφανίζεται μαζί της στις φωτογραφίες των εφημερίδων και μετά γύριζε στη δουλειά του», λέει.

Ο Τραμπ και η Μελάνια παντρεύτηκαν το 2005 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, μέσα σε μια θάλασσα από λουλούδια, άφθονο χρυσό και καλεσμένους μεταξύ άλλων, το ζεύγος Κλίντον. Περίπου μια δεκαετία αργότερα, η Μελάνια -όπως είπε στην Τζόρνταν ο πολιτικός σύμβουλος Ρότζερ Στόουν- τον ώθησε να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος και πράγματι νίκησε την Χίλαρι στις κάλπες.

Στο βιβλίο του «Fire and Fury: Inside the Trump White House», ο Μάικλ Γουλφ αναφέρει πως ο Τραμπ είχε διαβεβαιώσει την Μελάνια ότι δεν θα γινόταν πρόεδρος και το βράδυ των εκλογών εκείνη «δάκρυσε, όχι από χαρά».

Η Τζόρνταν διαφωνεί: «Κανείς δεν έχει δει τη Μελάνια να κλαίει για τίποτα», λέει. «Και οι δύο φροντίζουν πάρα-πάρα πολύ την δημόσια εικόνα και την εμφάνισή τους. Κανένας από τους δύο, αλλά ειδικά η Μελάνια, δεν δείχνει τα συναισθήματά της δημόσια».

Όταν ο Τραμπ προσβάλλει τη σύζυγό του, μπορεί να περιμένει την παγερή αδιαφορία της. «Ο τρόπος που δείχνει την αναστάτωσή της είναι να φεύγει μακριά, να είναι αόρατη, πράγμα που δεν αρέσει στον Τραμπ. Του αρέσει η πολύ όμορφη νεότερη γυναίκα στο πλευρό του. Τον πρώτο χρόνο, για παράδειγμα, ακύρωσε το ταξίδι της στο Νταβός, πολύ απότομα. Και δεν μπήκε στο αυτοκίνητο μαζί του για να τον συνοδεύσει στο Κογκρέσο, όταν υπήρξαν δημοσιεύματα για απιστίες με τις Στόρμι Ντάνιελς και Καρεν ΜακΝτούγκαλ».

Μια πηγή πιθανής τριβής είναι η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Τραμπ από τον προηγούμενο γάμο του. Το βιβλίο αποκαλύπτει ότι η Ιβάνκα προσπάθησε να πείσει τον πατέρα της να μετονομάσει το «Γραφείο Πρώτης Κυρίας» σε «Γραφείο Πρώτης Οικογένειας», αλλά η Μελάνια άσκησε βέτο.

«Η Ιβάνκα έχει χαρακτηρίσει τη Μελάνια “πορτρέτο”, λέει ότι η μητριά της μιλάει όσο και ένας πίνακας στον τοίχο. Και η Μελάνια ακούστηκε να αποκαλεί την Ιβάνκα “πριγκίπισσα” επειδή πιστεύει ότι ανήκει στην αριστοκρατία. Οι σχέσεις μητριάς – θετής κόρης είναι δύσκολες σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτές οι δύο γυναίκες δεν διαφέρουν τόσο πολύ ηλικιακά», γράφει η Τζόρνταν.

«Ήταν και οι δύο μοντέλα. Σε ηλικία 14 ετών, όταν η Ιβάνκα ξεκίνησε το modelling, έκανε αμέσως πρωτοσέλιδα και στα 16 της, ήταν στο εξώφυλλο ενός περιοδικού. Η Μελάνια ήταν 26 ετών όταν έφτασε στην Αμερική, θεωρήθηκε ήδη μεγάλη, και κανείς δεν ήξερε ποια ήταν η Μελάνια Κνάους. Η Μελάνια έπρεπε να εργαστεί πραγματικά σκληρά για να κάνει καριέρα στο modelling, όχι όμως και η Ιβάνκα. Είχαν μια αρκετά τεταμένη σχέση».

Η Τζόρνταν διαπίστωσε ακόμη ότι η Ιβάνκα δεν είναι η μόνη που ασκεί πολιτική επιρροή στον πρόεδρο όσο λίγοι αξιωματούχοι. Η Μελάνια βοήθησε να πειστεί ο Τραμπ να επιλέξει τον Μάικ Πενς αντί τον Κρις Κρίστι ή τον Νιούτ Γκίνγκριτς, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο: «Η Μελάνια διαβάζει πολύ. Είναι πολύ ενημερωμένη. Είναι αυτή που θα βάλει ένα πολιτικό άρθρο μπροστά του και θα πει: “κοίτα αυτό”».

Το να είναι η πρώτη κυρία της αρέσει πολύ και ενδιαφέρεται για ακόμη μια τετραετία, κυρίως επειδή θα επέτρεπε στο μοναδικό παιδί του ζευγαριού, τον Μπάρον, να συνεχίσει να πηγαίνει στο σχολείο της Ουάσιγκτον. «Είναι φιλόδοξη. Ξέρει να επιβιώνει. Είναι μαχητική. Της αρέσει να κερδίζει», υποστηρίζει η Τζόρνταν.

«Σίγουρα είχαν τα σκαμπανεβάσματα τους -ήταν έξαλλη με τις απιστίες- αλλά αρκετά άτομα με τα οποία μίλησα είπαν ότι κατά την διάρκεια του impeachment, ήταν σαν να είχε οχυρωθεί σε μπούνκερ, ένιωθε ότι την κυνηγούσαν. Το επώνυμό της είναι Τραμπ. Θα είναι, λοιπόν, δικαίωση αν ο Τραμπ κερδίσει τον Νοέμβριο», λέει η βιογράφος της Μελάνια.