Ο Τραμπ επαναφέρει το αφήγημα της «Αμερικής που φοβούνται όλοι»

Με επαναλαμβανόμενες αιχμές κατά των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο προσκήνιο της διεθνούς συζήτησης για τον ρόλο της Δύσης, του ΝΑΤΟ και των μεγάλων γεωπολιτικών αντιπάλων της Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται και φοβούνται πραγματικά η Κίνα και η Ρωσία.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε ότι «η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες», αποδίδοντας τη διεθνή ισχύ της Ουάσιμγκτον στη δική του προεδρική θητεία.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για τη συνοχή και την αξιοπιστία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, λέγοντας ότι δεν είναι βέβαιο αν το ΝΑΤΟ «θα ήταν εκεί για εμάς, αν το χρειαζόμασταν πραγματικά».

Την ίδια στιγμή, έσπευσε να τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες στη Συμμαχία, σημειώνοντας πως «εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη κι αν εκείνοι δεν είναι εκεί για εμάς».

Η τοποθέτηση αυτή επαναφέρει το γνώριμο αφήγημα του Τραμπ περί άνισης κατανομής βαρών μεταξύ Ουάσινγκτον και ευρωπαίων συμμάχων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από τη δική του παρέμβαση, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν τηρούσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς -όπως υποστήριξε- κινούνταν γύρω στο 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, με «τις περισσότερες χώρες να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς τους» και τις Ηνωμένες Πολιτείες να «πληρώνουν ανόητα για όλους».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος «τους έφερε στο 5% του ΑΕΠ και πληρώνουν άμεσα», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θεωρούνταν αδύνατο, αλλά κατέστη εφικτό επειδή, όπως είπε, «είναι όλοι φίλοι μου».

Στην ανάρτησή του προχώρησε και σε βαρύγδουπες γεωπολιτικές δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τη δική του εμπλοκή «η Ρωσία θα είχε ολόκληρη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή». Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του «έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως καθοριστικό παράγοντα παγκόσμιας σταθερότητας.

Δεν παρέλειψε, τέλος, να επαναφέρει το πάγιο παράπονό του για το Νόμπελ Ειρήνης, δηλώνοντας ότι η Νορβηγία –χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ– «ανόητα» δεν του απένειμε το βραβείο, παρά το γεγονός ότι, όπως ισχυρίστηκε, «έσωσε εκατομμύρια ζωές».

Ο Τραμπ τελείωσε την ανάρτησή του επαναλαμβάνοντας ότι «η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν κανέναν φόβο για το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες» και ότι η μόνη δύναμη που απολαμβάνει πραγματικό σεβασμό από το Πεκίνο και τη Μόσχα είναι «οι Ηνωμένες Πολιτείες που ανοικοδόμησε ο ίδιος».

H μετάφραση της ανάρτησης

«Να θυμάστε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, ότι βρίσκονταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑ ΕΓΩ.

Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν γι’ αυτούς. Εγώ, με σεβασμό, τους έφερα στο 5% του ΑΕΠ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, άμεσα. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί πάνω απ’ όλα είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη δική μου εμπλοκή, η Ρωσία θα είχε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή.

Να θυμάστε επίσης ότι μόνος μου ΤΕΛΕΙΩΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ και η Νορβηγία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μη μου δώσει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές.

Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη κι αν εκείνοι δεν είναι εκεί για εμάς. Η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ που ανοικοδόμησε ο DJT».

