Μαρινάκης: Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες παραχωρήσεις στους αγρότες

Με πολιτικά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τα αγροτικά μπλόκα και τα νέα κυβερνητικά μέτρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του MEGA, την Τετάρτη (07/01).

Αναφερόμενος στην ένταση με τους αγρότες και στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά της περιθώρια. «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες. Αν δώσουμε παραπάνω σε αυτούς, θα αυξηθούν οι φόροι στους υπόλοιπους», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική πολιτική οφείλει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο της κοινωνίας.

Οπως ανέφερε, «η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών υλοποιείται», σημειώνοντας ότι διαχρονικά αιτήματα γίνονται αποδεκτά στο μέτρο που το επιτρέχουν οι αντοχές της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, επανέλαβε με έμφαση πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα, επισημαίνοντας ότι «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μεγάλη ανοχή εκ μέρους της κυβέρνησης, στέλνοντας ωστόσο σαφές μήνυμα για τη συνέχιση των μπλόκων. «Εχουμε δείξει μεγάλη ανοχή, δε θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο», δήλωσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία που προκαλούν τα αγροτικά μπλόκα στην καθημερινότητα και στην οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου χωρίς ακρότητες, προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση. Οπως είπε, ο διάλογος με τους αγρότες μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς κινητοποιήσεις στους δρόμους, επισημαίνοντας ότι «η αποχώρηση από τους δρόμους δεν σημαίνει ότι σταματά η διεκδίκηση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι μπαίνει «ένα γενναίο τέλος σε παθογένειες που άργησε να έρθει», υπονοώντας παρεμβάσεις με στόχο τη διαφάνεια και τη θεσμική εξυγίανση στον κρίσιμο αυτόν οργανισμό.

