Μήνυμα 112 στην Ηπειρο για έντονη κακοκαιρία – φόβοι για κατολισθήσεις

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι Αρχές στην Ηπειρο το βράδυ της Τετάρτης (07/01), καθώς μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με έντονη βροχόπτωση και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στο προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η αποστολή του μηνύματος αποφασίστηκε έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και με τη συναίνεση του προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας, καθώς και για ισχυρούς ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως και την Πέμπτη.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Ηπειρο, Αιτωλοακαρνανία, νησιά του Ιονίου, κυρίως σε περιοχές της Κέρκυρας και της Λευκάδας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και Δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, συστήνοντας στους πολίτες αυξημένη προσοχή, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και εγρήγορση, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων.

Ακυρώθηκαν πτήσεις από και προς Γιάννενα

Οπως μετέδωσε το ΕpirusPost δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα Ιωάννινα και να προσγειωθεί το αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα. Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος».

Δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Αθήνα, έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη.

Αρκετοί μάλιστα –που είχαν βρεθεί για διακοπές στην περιοχή- είχαν προγραμματίσει ταξίδι από την Αθήνα για τους προορισμούς τους με άλλη πτήση. Βρέθηκαν όμως «εγκλωβισμένοι» στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

