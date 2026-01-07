Οι ΗΠΑ θέλουν τον μόνιμο έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας

Με σαφές μήνυμα ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό μοχλό γεωπολιτικής πίεσης, ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρειάζεται να ελέγχουν επ’ αόριστον τις πωλήσεις και τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, προκειμένου να επιβάλουν τις αλλαγές που «πρέπει οπωσδήποτε να συμβούν» στη χώρα.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν τη βαρύνουσα σημασία των τεράστιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου της νοτιοαμερικανικής χώρας στη στρατηγική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απομάκρυνση του έκπτωτου βενεζουελάνου ηγέτη Νικολάς Μαδούρο.

«Χρειαζόμαστε αυτή τη μόχλευση και αυτόν τον έλεγχο των πωλήσεων πετρελαίου για να οδηγήσουμε τις αλλαγές που είναι απολύτως αναγκαίες στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Ράιτ μιλώντας στο συνέδριο Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference στο Μαϊάμι, μετέδωσε το Reuters.

Πρώτα το αποθηκευμένο πετρέλαιο, μετά η παραγωγή

Ο αμερικανός υπουργός εξήγησε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να διαθέσουν αρχικά στην αγορά το αποθηκευμένο πετρέλαιο της Βενεζουέλας και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην πώληση της τρέχουσας και μελλοντικής παραγωγής.

Μέρος αυτής θα κατευθυνθεί σε αμερικανικά διυλιστήρια που είναι ειδικά εξοπλισμένα για την επεξεργασία του συγκεκριμένου αργού, ενώ τα έσοδα θα κατατίθενται σε λογαριασμούς που θα ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. «Αυτό είναι το σχέδιο», τόνισε.

Την Τρίτη (06/01), το Καράκας και η Ουάσιγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή βενεζουελάνικου αργού αξίας έως 2 δισ. δολαρίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία αυτή εκτρέπει προμήθειες από την Κίνα και ταυτόχρονα βοηθά τη Βενεζουέλα να αποφύγει βαθύτερες περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

Η εξέλιξη θεωρείται ένδειξη ότι αξιωματούχοι της βενεζουελάνικης κυβέρνησης ανταποκρίνονται στην απαίτηση του Τραμπ να ανοίξουν τον ενεργειακό τομέα σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, υπό την απειλή περαιτέρω στρατιωτικής παρέμβασης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκες να παραχωρήσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες «πλήρη πρόσβαση» στη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας.

«Αντί το πετρέλαιο να είναι αποκλεισμένο, όπως συμβαίνει τώρα, θα το αφήσουμε να ρέει», δήλωσε ο Ράιτ στο συνέδριο, υποστηρίζοντας ότι η πώληση του βενεζουελάνικου πετρελαίου «θα ωφελήσει τον αμερικανικό λαό, την αμερικανική οικονομία και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αλλά φυσικά θα ωφελήσει σε τεράστιο βαθμό και τον λαό της Βενεζουέλας».

Συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

Η αύξηση της παραγωγής αργού στη Βενεζουέλα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές, αναμένεται να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τους επικεφαλής μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron, των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών ομίλων με εμπειρία στη Βενεζουέλα, αν και οι εταιρείες αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Βενεζουέλα παρήγαγε έως και 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, η κακοδιαχείριση και η περιορισμένη ξένη επένδυση οδήγησαν σε δραματική πτώση της παραγωγής, η οποία πέρυσι διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο Ράιτ εκτίμησε ότι βραχυπρόθεσμα είναι εφικτές αυξήσεις στην παραγωγή, αλλά μια επιστροφή στα ιστορικά επίπεδα θα απαιτήσει χρόνια. Οπως είπε, βρίσκεται σε συζητήσεις με αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για να διαπιστώσει ποιες προϋποθέσεις θα τους επέτρεπαν να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα και να ενισχύσουν την παραγωγή.

«Οι πόροι είναι τεράστιοι. Θα έπρεπε να είναι μια πλούσια, ευημερούσα και ειρηνική ενεργειακή υπερδύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια την ημέρα στη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη περίοδο, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για σχετικά μικρές επενδύσεις κεφαλαίου», πρόσθεσε.

Για την επιστροφή στα ιστορικά επίπεδα παραγωγής, σημείωσε, απαιτούνται «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και σημαντικός χρόνος».

Παρά το γεγονός ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, σήμερα αντιστοιχεί μόλις στο 1% της παγκόσμιας προσφοράς, ένα χάσμα που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μπορεί να κλείσει μόνο υπό νέους πολιτικούς και οικονομικούς όρους.

Ρούμπιο: Το τρίπτυχο του αμερικανικού σχεδίου

Η υλοποίηση των αμερικανικών σχεδίων στη Βενεζουέλα θα ξεκινήσει μόλις διασφαλιστεί η σταθερότητα στη χώρα. Αυτό τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, εξηγώντας πως θα ακολουθήσουν οι προσπάθειες με στόχο την ανάκαμψη της Βενεζουέλας – υπό την εποπτεία της Ουάσινγκτον – και η τελευταία φάση θα αφορά την περίοδο μετάβασης.

«Δεν θέλουμε να βυθιστεί στο χάος», δήλωσε ο Ρούμπιο, αφότου ενημέρωσε αμερικανούς γερουσιαστές σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

«Η δεύτερη φάση θα αφορά αυτό που αποκαλούμε “ανάκαμψη” και θα διασφαλίζει ότι οι αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με δίκαιο τρόπο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Ρούμπιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η «διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στη Βενεζουέλα, ώστε στελέχη της αντιπολίτευσης να αμνηστευτούν, να αποφυλακιστούν ή να επαναπατριστούν προκειμένου να αρχίσει η ανασυγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών».

«Ακολούθως, η τρίτη φάση θα αφορά φυσικά τη μετάβαση», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News