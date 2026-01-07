Εισαγγελική έρευνα μετά τις δηλώσεις Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσαν δηλώσεις του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, οι οποίες καταγράφηκαν σε βίντεο συνέντευξης και αφορούν προσωπικές του εμπειρίες από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Με εντολή Εισαγγελέα διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί, αν από το περιεχόμενο της συνέντευξης στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, βασικό ερευνώμενο αδίκημα είναι εκείνο της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών, χωρίς να αποκλείεται η διερεύνηση και άλλων αξιόποινων πράξεων, εφόσον προκύψουν από την αξιολόγηση του υλικού.

Η υπόθεση αφορά συνέντευξη κατά την οποία ο κ. Βαρουφάκης δέχθηκε ερώτηση για το αν έχει παρευρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών απάντησε καταφατικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό έλειπε να μην είχα», επιβεβαιώνοντας ότι στο παρελθόν είχε κάνει χρήση.

Στη συνέχεια, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη σχετική εμπειρία του, συγκρίνοντας τη στάση του με εκείνη του Μπιλ Κλίντον. «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale (δεν εισπνέω). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα», ανέφερε.

Ο κ. Βαρουφάκης συνέχισε λέγοντας ότι η χρήση έγινε το 1989 στο Σίδνεϊ, περιγράφοντας τόσο τη θετική όσο και την αρνητική πλευρά της εμπειρίας: «Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την εισαγγελική παρέμβαση, με τη Δικαιοσύνη να εξετάζει πλέον αν ο τρόπος και το περιεχόμενο της δημόσιας αναφοράς σε χρήση ναρκωτικών συνιστούν ποινικά κολάσιμη πράξη, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News