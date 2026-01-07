Αμερικανορωσικός «πόλεμος» με τάνκερ στον Ατλαντικό

Υπό αμερικανικό έλεγχο τέθηκαν δύο τάνκερ μετά από επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στον Βόρειο Ατλαντικό. Υπό αμερικανική κατοχή πέρασε αρχικά το τάνκερ «Marinera» μετά από κυνηγητό δύο εβδομάδων. Το πετρελαιοφόρο έπλεε υπό ρωσική σημαία. Λίγες ώρες μετά κατελήφθη και το τάνκερ «Sophia» του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Η κατάληψη του «Marinera»

Οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν το «Marinera» στενά επί δύο εβδομάδες και είχαν επιχειρήσει ξανά να το καταλάβουν, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Την Τρίτη το πλοίο κινείτο σε διεθνή ύδατα, περίπου 300 χλμ. νότια της Ισλανδίας, σε θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στην Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την κατάληψή του φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σκωτία.

Το δεξαμενόπλοιο ήταν γνωστό μέχρι πρόσφατα ως «Bella 1» και φέρεται στο παρελθόν να μετέφερε αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Το πλοίο πραγματοποιούσε ταξίδι από το Ιράν προς τη Βενεζουέλα, όταν αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να στραφεί προς τον βόρειο Ατλαντικό, υπό την πίεση των αμερικανικών δυνάμεων.

Τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται ως «Marinera», ενώ φέρεται να έχει αλλάξει και νηολόγιο, περνώντας από σημαία Γουιάνας σε ρωσική. Οι αμερικανικές Αρχές το κατηγορούν ότι παραβίασε κυρώσεις και ότι τώρα εμπλέκεται σε μεταφορές ιρανικού πετρελαίου. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δηλώνει ότι αυτή την περίοδο δεν μεταφέρει φορτίο.

Την Τρίτη, η αμερικανική Νότια Διοίκηση (USSOUTHCOM) ανέφερε σε ανάρτησή της ότι παρέμενε σε ετοιμότητα για να στηρίξει αρμόδιες υπηρεσίες «απέναντι σε πλοία και δρώντες που τελούν υπό κυρώσεις» και ότι οι ναυτικές μονάδες της μπορούν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν «πλοία ενδιαφέροντος».

Με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter, λέγοντας: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου. Η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του υπουργείου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση για την προστασία της πατρίδας».

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Το τάνκερ «Sophia»

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συντονισμό με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προχώρησε στην κατάληψη δεξαμενόπλοιου του ρωσικού «σκιώδους στόλου» χωρίς ιθαγένεια και υπό καθεστώς κυρώσεων, χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο.

Το πλοίο, με την ονομασία «M/T Sophia», εντοπίστηκε να δραστηριοποιείται σε διεθνή ύδατα και να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή της Καραϊβικής. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αμερικανική ακτοφυλακή έχει αναλάβει τη συνοδεία του δεξαμενόπλοιου προς λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα αποφασιστεί η τελική του τύχη.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της Operation Southern Spear, μέσω της οποίας οι αμερικανικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να πατάξουν την παράνομη διακίνηση και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας στο δυτικό ημισφαίριο. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στόχος της Ουάσιγκτον είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποκατάσταση της σταθερότητας σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο.

Αναφερόμενος στην κατάληψη του δεύτερου τάνκερ ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ με ανάρτησή του στο Χ αναφέρει ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλα τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο της Βενεζουέλας για να χρηματοδοτήσουν παράνομες δραστηριότητες, κλέβοντας από τον λαό της Βενεζουέλας. Μόνο το νόμιμο εμπόριο ενέργειας – όπως καθορίζεται από τις ΗΠΑ – θα γίνεται επιτρεπτό».

The United States continues to enforce the blockade against all dark fleet vessels illegally transporting Venezuelan oil to finance illicit activity, stealing from the Venezuelan people. Only legitimate and lawful energy commerce—as determined by the U.S.—will be permitted. — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

H αντίδραση της Ρωσίας

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε την κατάληψη του «Marinera», αναφέροντας ότι η επαφή με το πλοίο χάθηκε, ενώ το πλοίο έλαβε προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία στις 24 Δεκεμβρίου.

Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει βία κατά πλοίων που έχουν καταχωρηθεί νόμιμα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών και υποστήριξε ότι η επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Marinera παραβιάζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στην ανοικτή θάλασσα και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλες δικαιοδοσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Secretary Kristi Noem: In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor… pic.twitter.com/C184nU7OIC — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Λέβιτ: Τμήμα του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας το «Marinera»

Απατώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά την ενημέρωση της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε ότι το «Marinera» αποτελούσε τμήμα του σκιώδους στόλου μεταφοράς πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ερωτηθείσα αν η κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία στον Ατλαντικό ενέχει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με τη Ρωσία, η Λέβιτ δεν απάντησε ευθέως. Χαρακτήρισε το πλοίο «σκάφος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας που έχει μεταφέρει πετρέλαιο υπό κυρώσεις» και δήλωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου θα μπορούσε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για δίωξη «εάν χρειαστεί». Η Ρωσία έχει ζητήσει την άμεση επιστροφή των ναυτικών.

Στήριξη από Βρετανία

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ότι βρετανικές δυνάμεις παρείχαν υποστήριξη για την κατάσχεση του Marinera ή Bella 1, σήμερα.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του υπουργείου:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν αιτήματός τους, για την κατάσχεση του πλοίου Bella 1 σήμερα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν προγραμματισμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης, στα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα που κατάσχεσαν το Bella 1 στο στενό μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Γροιλανδίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ για βοήθεια.

Το RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις που καταδίωξαν και κατάσχεσαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από τον αέρα.

Η σχέση άμυνας και ασφάλειας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πιο στενή στον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Ο υπουργός Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου επέδειξαν δεξιότητα και επαγγελματισμό, υποστηρίζοντας την επιτυχή αναχαίτιση του πλοίου Bella 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς τη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της παραβίασης των κυρώσεων. Αυτό το πλοίο, με το διαβόητο ιστορικό του, αποτελεί μέρος ενός ρωσο-ιρανικού άξονα παραβίασης των κυρώσεων, ο οποίος τροφοδοτεί την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις και τη δυστυχία από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εντείνει τις ενέργειές του κατά των δραστηριοτήτων του σκιώδους στόλου, προκειμένου να προστατεύσει την εθνική μας ασφάλεια, την οικονομία μας και τη παγκόσμια σταθερότητα, καθιστώντας τη Βρετανία ασφαλή στο εσωτερικό και ισχυρή στο εξωτερικό. Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η βαθιά σχέση μας με τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ασφάλειάς μας, και η σημερινή άψογα εκτελεσθείσα επιχείρηση δείχνει πόσο καλά λειτουργεί αυτό στην πράξη».

