H στιγμή των πυροβολισμών όπως έχει καταγραφεί στο υπό εξέταση βίντεο | ΥοuTube

Ερευνα ΕΛ.ΑΣ. για βίντεο με γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι

Ερευνα αναφορικά με τη γνησιότητα βίντεο που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή και στο οποίο εμφανίζεται γυναίκα αστυνομικός να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι, διεξάγεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα κινήθηκαν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν στην εν λόγω αστυνομικό.

Η σχετική ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει αναλυτικά ως εξής:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

