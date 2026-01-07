Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ η επανένωση της Κύπρου

Με την Κύπρο στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το τρέχον εξάμηνο και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να βαθαίνει γύρω από την ήπειρο, το Κυπριακό επανέρχεται δυναμικά στον ευρωπαϊκό πυρήνα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε σαφές μήνυμα: η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ενωση, όχι μόνο ως πολιτικός στόχος, αλλά ως ζήτημα αρχών που αγγίζει τον ίδιο τον ευρωπαϊκό αξιακό πυρήνα.

Τόνισε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει χρονιά «ανανεωμένης δυναμικής προς μια επανενωμένη Κύπρο».

Υπενθύμισε, μάλιστα, τον διορισμό του πρώην Επιτρόπου Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας το πολιτικό βάρος που αποδίδουν οι Βρυξέλλες στο ζήτημα.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι λίγα μέρη στην Ευρώπη γνωρίζουν τόσο καλά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης και, ταυτόχρονα, να αρνείσαι να αφήσεις τη διαίρεση να καθορίσει το μέλλον σου.

Παραδέχθηκε ότι η ΕΕ δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελεί μια θεμελιώδη υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από την αντιπαράθεση και ότι το δίκαιο υπερέχει της βίας. «Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά εξίσου και για τη Γροιλανδία», είπε, προσδίδοντας στην κυπριακή Προεδρία ένα ιδιαίτερο ηθικό και πολιτικό βάρος.

Σκιαγραφώντας τον ρόλο της Κύπρου στη σύγχρονη Ευρώπη, σημείωσε ότι, ως χώρα στο σταυροδρόμι ηπείρων, πολιτισμών και κρίσεων, κατανοεί βαθιά τη στρατηγική σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά της Ευρώπης, την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια σε έναν αβέβαιο κόσμο και τη διαχρονική αξία του διεθνούς δικαίου.

Περιέγραψε την Κύπρο ως κράτος που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία. Αναφέρθηκε στη Λευκωσία ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας, όπου καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο «στη σκιά βυζαντινών εκκλησιών».

Απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επανέλαβε το κάλεσμά του για μια Ευρώπη «ενωμένη στον σκοπό και θεμελιωμένη στην αλληλεγγύη», αναγνωρίζοντας τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη κοινή τους επίσκεψη στο λιμάνι της Λάρνακας, επισημαίνοντας τη συμβολή της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς και το θάρρος των κυπρίων πυροσβεστών.

Οπως είπε, με τη δημιουργία περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης, η Κύπρος θα διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια, αντανακλώντας την εμπειρία της ως κράτος-μέλος πρώτης γραμμής και τη βασική προτεραιότητα της Προεδρίας για μια πιο ασφαλή και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», τονίζοντας πως η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.

Αναφέρθηκε στη συνάντηση στο Παρίσι ως «πολύ σημαντικό βήμα», σημειώνοντας ότι η Ενωση θα συνεχίσει να προωθεί την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, καθώς «μια ελεύθερη και ευημερούσα Ουκρανία και μια ενωμένη και ευημερούσα Μολδαβία ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική και ανεξάρτητη Ενωση, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την άρση των εμποδίων μεταξύ των οικονομιών και την προώθηση της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για το μέλλον της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον στόχο της κυπριακής Προεδρίας για μια Ευρωπαϊκή Ενωση που θα συνδυάζει στρατηγική αυτονομία με διεθνή εξωστρέφεια, λειτουργώντας ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης.

Στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε ότι η Κύπρος, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής, «πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».

Τόνισε ότι η κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί εξ ονόματος των 27 κρατών-μελών και των 450 εκατομμυρίων πολιτών της Ενωσης για περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική, με τελικό στόχο περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Υποδεχόμενος τους προσκεκλημένους στο «νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης», έκανε ειδική μνεία στη Λευκωσία ως την τελευταία υπό κατοχή πρωτεύουσα της ηπείρου, «μια πόλη που ενσαρκώνει το διακύβευμα της Ειρήνης, της Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης».

Ο κ. Χριστοδουλίδης μίλησε για αίσθημα περηφάνιας και ευθύνης, σημειώνοντας ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δεν αποτελεί απλώς θεσμικό ορόσημο, αλλά συλλογική εθνική αποστολή.

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη απέναντι στην Ευρώπη, τους πολίτες και τις επόμενες γενιές με πλήρη ετοιμότητα και αποφασιστικότητα.

Παρουσίασε ως βασικό όραμα για το επόμενο εξάμηνο τη μετατροπή των στρατηγικών στόχων της ΕΕ σε απτές πολιτικές, συμβάλλοντας θετικά στη θεσμική συνοχή και στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία.

Επισήμανε ότι, ως μέλος μιας ισχυρής οικογένειας 27 κρατών, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει σήμερα ισχυρότερη φωνή και διευρυμένο διπλωματικό αποτύπωμα, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια μικρή χώρα που εξακολουθεί να παλεύει για την ασφάλεια, την επανένωση και την ειρήνη.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επιτυχή αντιμετώπιση κρίσεων, από την οικονομική κρίση έως την πανδημία, και επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Κύπρου προς την Ουκρανία.

Κλείνοντας, τόνισε ότι μόνο μια Ευρώπη ενωμένη στην πολυμορφία της, με κοινές αρχές και αξίες, μπορεί όχι απλώς να επιβιώσει αλλά και να πρωταγωνιστήσει διεθνώς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News