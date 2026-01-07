Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: Πρώτη επιλογή η διπλωματία – Συνάντηση Ρούμπιο με δανούς αξιωματούχους

Σε νέα τροχιά έντασης έχει τεθεί το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο απόκτησής της, με το θέμα να τίθεται πλέον ανοιχτά στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδιασμών εθνικής ασφάλειας και να προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οπως δήλωσε την Τετάρτη (07/01) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ εξετάζεται «επισταμένως» από τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας .

«Ολες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι «η πρώτη επιλογή του προέδρου είναι πάντα η διπλωματία», μετέδωσε το Reuters.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με αξιωματούχους της Δανίας. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή, ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών του αρκτικού νησιού, Βίβιαν Μότζφελντ.

Για την ίδια, οι συνομιλίες της προσεχούς εβδομάδας πρέπει να αποτελέσουν την ευκαιρία για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον. «Εχουμε πλέον καθιερώσει έναν απευθείας διάλογο με τις ΗΠΑ», δήλωσε στη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq, για να συμπληρώσει: «Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι η συνάντηση αυτή να οδηγήσει σε μια εξομάλυνση των σχέσεών μας, η Γροιλανδία χρειάζεται τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία όσον αφορά την ασφάλεια στην Αρκτική».

Μιλώντας ενώπιον των δημοσιογράφων στο Καπιτώλιο, ο Ρούμπιο επανέλαβε τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ εξετάζει «αρκετές επιλογές» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής «να χρησιμοποιήσει τον στρατό».

«Εάν ο πρόεδρος αναγνωρίζει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, κάθε πρόεδρος διατηρεί την επιλογή να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας τον διπλωματικό χαρακτήρα των αμερικανικών χειρισμών. «Ως διπλωμάτης, που είμαι τώρα, και με βάση αυτό πάνω στο οποίο εργαζόμαστε, πάντα προτιμάμε να το διευθετούμε με διαφορετικούς τρόπους , μεταξύ άλλων και στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τη συνοχή της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ προχωρώντας σε μια στρατιωτική επιλογή.

Παράλληλα, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, διαφοροποιούμενος από δηλώσεις που είχαν διατυπωθεί την Τρίτη από τον Λευκό Οίκο.

«Μελετούν τους διπλωματικούς διαύλους», είπε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες τοποθετήσεις ως «γενικές δηλώσεις».

Αντιδράσεις στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Eνωση θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί και δεν θα δεχτούμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όπου κι αν συμβαίνουν, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Επιτρέψτε μου να είναι ξεκάθαρος: η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τη Δανία και χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Κόστα σε ομιλία του σηματοδοτώντας την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο. «Αυτές έχουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.

«Η Ενωση δεν μπορεί να δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε στην Κύπρο, είτε στη Λατινική Αμερική, στη Γροιλανδία, στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Θα παραμείνει σταθερός και ακλόνητος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας», κατέληξε.

Ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας Αντρέας Μπάμπλερ κάλεσε την ΕΕ να καταρτίσει έναν σαφή και δεσμευτικό «κατάλογο» αποτρεπτικών μέτρων, προκειμένου να μπλοκάρει οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα προσάρτησης του νησιού.

