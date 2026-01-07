Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα – να παραιτηθεί»

Αντιδράσεις στο εσωτερικό του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών προκαλούν οι πρωτοβουλίες της προέδρου του, Μαρίας Καρυστιανού, για τη δημιουργία νέου κομματικού φορέα.

Ο Παύλος Ασλανίδης ζήτησε ανοιχτά την παραίτησή της, κάνοντας λόγο για σοβαρό «ηθικό ζήτημα» και για ασυμβίβαστο ανάμεσα στον ρόλο της επικεφαλής του Συλλόγου και την πολιτική της δραστηριοποίηση.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Σύλλογος δεν ιδρύθηκε για να αποτελέσει εφαλτήριο πολιτικών σχεδίων ή προσωπικών φιλοδοξιών. Οπως ανέφερε, «πριν από δύο εβδομάδες, όταν είχε πει ότι πάει για κόμμα, είχαμε εκδώσει ανακοίνωση ως Διοικητικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι δεν ήμασταν ενήμεροι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και ότι σίγουρα δεν φτιάξαμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος συστάθηκε αποκλειστικά για την υπόθεση των Τεμπών. «Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, όχι για την κομματικοποίηση, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα έχει ακούσει, η κίνηση της κ. Καρυστιανού «έχει πάει και παραπέρα, σε ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό» .

Ο κ. Ασλανίδης σημείωσε επίσης ότι ενδέχεται να προκηρυχθούν εκλογές στον Σύλλογο νωρίτερα από τον Μάρτιο, γεγονός που θα έθετε αυτομάτως τέλος στη θητεία της.

«Εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί από την ημέρα που το είπε. Συνεχίζει όμως να βγαίνει και να μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της τραγωδίας, ο κ. Ασλανίδης ξεκαθάρισε ότι «η κ. Καρυστιανού, από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα, δεν έχει καμία σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «ως γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει, όχι όμως ως πολιτικό πρόσωπο».

Παράλληλα, διέψευσε ισχυρισμούς ότι συγγενείς των θυμάτων στηρίζουν το εγχείρημά της. «Επειδή άκουσα ότι είπε πως κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εντός και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημα», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι η στάση της δεν του προκαλεί απογοήτευση. «Εμείς θα συνεχίσουμε. Μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή και ούτε να “ξεπλύνουμε” το έγκλημα», κατέληξε, επαναλαμβάνοντας ότι ο αγώνας των συγγενών παραμένει προσηλωμένος αποκλειστικά στη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών.

